Між Заходом та Росією 1 серпня відбувся наймасштабніший обмін ув'язненими з часів Холодної війни. Однак там було дуже багато дивних деталей.

Зокрема, було залучено дуже багато країн, обмін проходив під час Олімпійських ігор, були так звані "бали" для Демократичної партії США. Таку думку 24 Каналу озвучив колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.

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Дуже дивна історія

Сергій Жирнов зазначив, що це "дуже дивна історія". Там було залучено багато країн. Обмін відбувся у Туреччині, були залучені Німеччина, Словенія, Білорусь, Росія, США. Є обмінний фонд, який ще не реалізований. Тому такий обмін може відбутись знову. Також незвично, що це проходить під час Олімпійських ігор.

Крім того, після цього речник Кремля Дмітрій Пєсков проводив велику пресконференцію. Там він відмовився коментувати обмін ув'язненими. Він навіть не похвалив Владіміра Путіна.

Президент США Джо Байден заявив, що серед повернутих під час обміну є двоє американців, одна особа, яка набула громадянства Штатів, та власник Green Card.

Байден це сказав, тепер він це "повісить" собі. Відповідно Камала Гарріс зробить заяву, що Демократична партія ефективна. У цьому сенсі все логічно. Нелогічно тільки те, що Путін дозволив їм отримати ці бали. Поки для мене це загадка,

– сказав ексагент КДБ.