Росія відмовляється обмінювати іноземців, які воювали за Україну, – Зеленський

Росія відмовляється включати до обмінів полонених громадян інших держав, які воювали на боці України. Зокрема, йдеться про громадян Латинською Америки та Бісорусі.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час розмови із журналістами, передає 24 Канал.

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Іноземні воїни залишаються в полоні

Володимир Зеленський наголосив, що Росія категорично відмовляється обмінювати іноземців, які стали бійцями на боці України.

Ви ніколи не почуєте, що ми обмінюємо когось з Латинської Америки, наприклад. Бо вони не хочуть обмінювати жодних інших громадян,

– сказав президент.

За його словами, агресор також не погоджується на обмін білоруських громадян, зокрема тих, хто воював за Україну або перебуває в ув’язненні.

Навіть не йдеться про війну. Вони не хочуть визнавати, що білоруси на боці України,

– додав він.

Нагадаємо, що під час зустрічі з представниками ЗМІ, Володимир Зеленський порушив низку важливих питань. Зокрема, президент повідомив про намір росіян прорвати адмінкордон Дніпровської області та захопити Покровськ. Також Зеленський висловився щодо майбутніх переговорів.