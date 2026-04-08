В Україні вперше з'явиться спеціальний посол з питань військовополонених

У Міністерстві закордонних справ України з'явилась нова посада – спеціальний посол з питань військовополонених. Він координуватиме обміни та повернення українців з російського полону.

Про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий під час брифінгу, передає ТСН.

Дивіться також 1193 дні полону: щемливі історії повернення військовополонених і родин зниклих безвісти

Які завдання в нового спеціального посла?

Георгій Тихий заявив, що державний секретар МЗС України незабаром представить посла з особливих доручень департаменту міжнародного права та міжнародно-правової протидії агресії, або ж спеціального посла з питань військовополонених. Відбудеться це на зустрічі у Дипломатичній академії Міністерства.

У повноваження будуть входити координація саме цих питань в рамках Міністерства: військовополонених, поводження з військовополоненими, обмінів, повернення наших людей,

– пояснив Тихий.

Водночас в МЗС не уточнили, хто саме буде обіймати нову посаду.

Речник відомства додав, що мета заходу – обговорення міжнародно-правових механізмів впливу на Росію, щоб запобігти катуванням і нелюдському ставленню в російському полоні. Також учасники прагнуть представити офіційну позицію України на міжнародних майданчиках.

Участь у зустрічі візьмуть представники громадських організацій та координатори родин тих, хто зник безвісти або перебуває у полоні.

Останні заяви про обміни полоненими