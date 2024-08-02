Трамп розкритикував обмін полоненими США і Росії: що саме йому не сподобалося

Кандидат на пост очільника Сполучених Штатів Дональд Трамп розкритикував адміністрацію чинного президента Джо Байдена. Він назвав американських переговорників "соромом".

Про це повідомляє агенція Associated Press. Там розповіли, що саме не сподобалося Трампу.

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Що сказав Трамп про обмін полоненими між США та Росією

У своїй соцмережі Truth Social, яка, до речі, недоступна в Україні, Трамп висловився щодо обміну полоненими між США і Росією.

Трамп запитав, чи платили Сполучені Штати готівкою за звільнення 1 серпня, що радник з національної безпеки Джейк Салліван прямо заперечив. Він також запитав, чи видали США "вбивць, кілерів чи бандитів?" серед росіян, які передали до Росії в рамках угоди про обмін.

"Просто цікаво, тому що ми ніколи не укладаємо вигідних угод ні в чому, особливо в обміні заручниками", – написав Трамп у соцмережі Truth.

Політик пишається своїм успіхом у звільненні американців, утримуваних іншими країнами.

Відповідно до його слів, американські "перемовники" завжди ганьблять суспільство. Він заявив, що "повернув багатьох заручників" і не дав за це протилежній країні нічого — "і ніколи жодних грошей".