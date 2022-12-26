Після звільнення з полону троє захисників Зміїного повернуться на службу
Джерело:Держприкордонслужба України
На Святвечір з російського полону повернули трьох захисників острова Зміїний. Зокрема, додому повернулися Андрій Владиченко, Микита Журьян, Євген Коновка.
Героїв вдома зустрічали прикордонники та родичі. Звільнених захисників вітали квітами, плакатами та прапорами.
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Військові хочуть повернутися на службу
Як зазначають троє військовослужбовців перебували в російському полоні 9 місяців. Їх вдалося звільнити 24 грудня, разом з ще трьома прикордонниками Донецького та Луганського загону.
Після повернення додому хлопці вже пройшли реабілітацію, отримали медичну та психологічну допомогу.
Повідомляють, що вже найближчим часом наші захисники знову повернуться на службу та захищатимуть рідну землю від ворога.
З російського полону звільнили захисників Зміїного / Фото Держприкордонслужба
Україна повертає своїх громадян додому: останні новини
- Медикиня Вікторія Обідіна з "Азовсталі" нарешті змогла зустрітися зі своєю 5-річною донечкою в Польщі. Їх розлучили у травні, коли окупанти взяли жінку в полон.
- В Україну вдалося повернути 16-річного хлопця, якого незаконно вивезли у Росію. На території держави-агресорки хлопець прожив понад 8 місяців.
- У межах обміну полоненими 14 грудня Росії передали священника УПЦ МП. Натомість вдалося повернути громадянина США, викраденого на Херсонщині.
- Цього ж дня додому повернулися 64 військовослужбовці ЗСУ. Вони воювали на Донецькому та Луганському напрямках. Зокрема, обороняли Бахмут від російської агресії.
- А попередній обмін полоненими відбувся 6 грудня. У День ЗСУ додому повернулися ще 60 воїнів. Мовиться про військових Збройних Сил, Нацгвардії, ДПСУ – 58 чоловіків і 2 жінок. Серед звільнених – 15 офіцерів і 45 рядових і сержантів.