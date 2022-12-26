Після звільнення з полону троє захисників Зміїного повернуться на службу

На Святвечір з російського полону повернули трьох захисників острова Зміїний. Зокрема, додому повернулися Андрій Владиченко, Микита Журьян, Євген Коновка.

Героїв вдома зустрічали прикордонники та родичі. Звільнених захисників вітали квітами, плакатами та прапорами.

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Військові хочуть повернутися на службу

Як зазначають троє військовослужбовців перебували в російському полоні 9 місяців. Їх вдалося звільнити 24 грудня, разом з ще трьома прикордонниками Донецького та Луганського загону.

Після повернення додому хлопці вже пройшли реабілітацію, отримали медичну та психологічну допомогу.

Повідомляють, що вже найближчим часом наші захисники знову повернуться на службу та захищатимуть рідну землю від ворога.

З російського полону звільнили захисників Зміїного / Фото Держприкордонслужба

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