Додому повернулися нацгвардійці, яких полонили на ЧАЕС в перші дні повномасштабної війни

Україні вдалося повернути додому з російського полону 36 людей. Серед них й ті, хто перебував у полоні ще з початку повномасштабного вторгнення.

Мовиться про нацгвардійців, яких взяли у полон на ЧАЕС. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Напередодні Україна повернула додому тіла 33 загиблих воїнів

В омбудсмана показали відео зустрічі українців

Також команда представника омбудсмана поділилася відео зустрічі звільнених з полону українців на Запоріжжі.

Поки працюю у Брюсселі, команда Представника Омбудсмана в секторі безпеки ділиться відео, як зустрічає наших людей, які повертаються на рідну землю з російського полону,

– написав Дмитро Лубінець.

Також він підкреслив, що його команда працюватиме й далі для звільнення кожного громадянина України.

Звільнення військовополонених: відео

Не лише нацгвардійці з ЧАЕС

В рамках обміну Україні вдалося повернути з російського полону загалом 35 військових і одного цивільного. Серед них також й захисники Азовсталі.

Серед звільнених – хлопці, які захищали Маріуполь, були на "Азовсталі", а також нацгвардійці, що були взяті у полон на ЧАЕС у перші дні вторгнення,

– повідомив Андрій Єрмак.

Також відомо, що, на жаль, у звільненого з полону цивільного була ампутована нога.

Попередні обміни полоненими у листопаді

Зауважимо, що лише за один місяць Україні вдалося повернути додому понад 150 українців. Так, на початку місяця звільнили з полону 107 воїнів, з яких були 6 офіцерів та 101 рядовий та сержант. Також серед них були 19 прикордонників.

Через декілька днів з полону повернулися 45 захисників України, найстаршому серед яких 56 років, наймолодшому – 22.

19 листопада повернулися й троє морських піхотинців.

Варто зазначити, що президент Володимир Зеленський на саміті G20 запропонував провести обмін "всіх на всіх", а також закликав міжнародних партнерів допомогти звільнити українців.

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