Додому повернулися нацгвардійці, яких полонили на ЧАЕС в перші дні повномасштабної війни
Джерело:Дмитро Лубінець
Україні вдалося повернути додому з російського полону 36 людей. Серед них й ті, хто перебував у полоні ще з початку повномасштабного вторгнення.
Мовиться про нацгвардійців, яких взяли у полон на ЧАЕС. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Напередодні Україна повернула додому тіла 33 загиблих воїнів
В омбудсмана показали відео зустрічі українців
Також команда представника омбудсмана поділилася відео зустрічі звільнених з полону українців на Запоріжжі.
Поки працюю у Брюсселі, команда Представника Омбудсмана в секторі безпеки ділиться відео, як зустрічає наших людей, які повертаються на рідну землю з російського полону,
– написав Дмитро Лубінець.
Також він підкреслив, що його команда працюватиме й далі для звільнення кожного громадянина України.
Звільнення військовополонених: відео
Не лише нацгвардійці з ЧАЕС
В рамках обміну Україні вдалося повернути з російського полону загалом 35 військових і одного цивільного. Серед них також й захисники Азовсталі.
Серед звільнених – хлопці, які захищали Маріуполь, були на "Азовсталі", а також нацгвардійці, що були взяті у полон на ЧАЕС у перші дні вторгнення,
– повідомив Андрій Єрмак.
Також відомо, що, на жаль, у звільненого з полону цивільного була ампутована нога.
Попередні обміни полоненими у листопаді
- Зауважимо, що лише за один місяць Україні вдалося повернути додому понад 150 українців. Так, на початку місяця звільнили з полону 107 воїнів, з яких були 6 офіцерів та 101 рядовий та сержант. Також серед них були 19 прикордонників.
- Через декілька днів з полону повернулися 45 захисників України, найстаршому серед яких 56 років, наймолодшому – 22.
- 19 листопада повернулися й троє морських піхотинців.
- Варто зазначити, що президент Володимир Зеленський на саміті G20 запропонував провести обмін "всіх на всіх", а також закликав міжнародних партнерів допомогти звільнити українців.
Варте уваги – Україна провела обмін полоненими: дивіться відео