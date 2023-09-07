Перешкоди з боку Росії: Буданов розповів, коли можливий обмін полоненими всіх на всіх

Наразі є певні перепони з боку Росії щодо обміну полоненими "всіх на всіх". Тож, Київ над ними працює.

Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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Процес обміну військовополоненими триває. Є певні технічні труднощі. Я вважаю, що через не зовсім правильну позицію Росії. Але ми й це подолаємо,

– зазначив Кирило Буданов.

Очільник ГУР пояснив, що наразі є певні перепони, які створює виключно Росія, і над їх подоланням йде робота.

Обмін “всіх на всіх” можливий

Однак, за його словами, ця ситуація не така складна, як здається. І Україна максимально близька до того, щоб найближчим часом Росія пішла на зустріч щодо обміну полоненими "всіх на всіх".

"Просто треба знайти правильні шляхи урегулювання цього моменту", – додав Буданов.

Обмін полоненими: останні новини

Україна та Росія з початку повномасштабної війни регулярно проводять обмін військовополоненими.

Останній обмін пройшов 7 серпня, коли додому вдалось повернути 22 воїнів: двох офіцерів, військовослужбовців рядового та сержантського складу.

Раніше Буданов повідомляв, що обмін полоненими "всіх на всіх" обговорюється з Росією, і вже наближаються до позитивного результату. При цьому цей обмін, який зараз реальніший, ніж квартал тому, може зайняти не один день.