Координаційний штаб уже працює над організацією нового обміну полоненими, – Юсов

Після обміну у форматі "1000 на 1000" Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими працює над новим етапом повернення наших громадян, яких утримують окупанти. Україна прагне повернути з полону на батьківщину кожного нашого громадянина.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова заступника голови Коордштабу з питань поводження з військовополоненими Андрія Юсова, які цитує телеканал "Ми-Україна".

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Що сказав Юсов про новий обмін, який планує Україна

Андрій Юсов зазначив, що за дорученням президента України та голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, 25 травня завершився 65-й з моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році обмін військовополоненими. Додому повернулись іще тисяча захисників України.

А це означає, що від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів додому повернули вже 5 757 громадян України, іноземців, чоловіків і жінок, захисників і цивільних,

– наголосив представник ГУР.

Заступник голови Координаційного штабу також підкреслив, що робота у цьому напрямку триває.

"Нам потрібно повернути кожного і кожну (українця та українку з полону – 24 Канал). І це чітке завдання і наказ Верховного Головнокомандувача та Голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими", – зауважив Юсов.

Він сказав, що Координаційний штаб уже працює над організацією і проведенням наступних обмінів наших громадян, яких утримує країна-агресорка, на окупантів, яких узяли в полон наші захисники. Як підкреслив Андрій Юсов, кожен українець має повернутися з російської неволі.

До слова, 25 травня в межах останнього етапу обміну полоненими у форматі "1000 на 1000" в Україну повернулося 303 наших громадян. Це були захисники різних частин Сил оборони України, Нацгвардії, ДПСУ тощо.