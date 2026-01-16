На Новий рік планувався обмін полоненими: Зеленський пояснив, чому він не відбувся
- Зеленський заявив, що Росія затягує обмін полоненими, попри домовленості наприкінці 2025 року.
- За словами президента України, питання полягає не в бажанні, а в рівні тиску на Росію.
Наприкінці 2025 року Україна та Росія досягли домовленостей щодо обміну військовополоненими. Водночас російська сторона затягує реалізацію цього процесу.
Про це заявив Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з президентом Чехії Петром Павелом у п'ятницю, 16 січня, повідомляє 24 Канал.
Чому обміни не відбуваються?
Володимир Зеленський заявив, що відтермінування закінчення війни йде з боку Росії. Яскравим прикладом політики країни-агресорки є затягування обмінів полоненими.
Наприкінці минулого року були домовленості щодо обміну наших людей – військовополонених. Тисячу людей обміняти. В чому проблема? В чому затримка з української сторони? Хто тримає українців у полоні? Ми? Росія. Чому вони не міняють? Є у США відповідь на це питання? Ні,
– сказав президент.
За словами Зеленського, російська сторона послідовно відкладає обмін – спочатку тисячі людей, потім 500, а згодом і формат "усіх на всіх", який є частиною мирного плану.
Глава держави підкреслив, що питання полягає не в бажанні, а в рівні тиску на Росію – лише за такої умови війна в Україні може завершитися.
Довідка. Загалом за час повномасштабного вторгнення Україна повернула з ворожого полону 6266 своїх громадян, з яких – 403 цивільні особи. Серед цієї кількості: 266 жінок і 6000 чоловіків.
Чи є прогрес?
Нещодавно Рустем Умєров зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом та головою Національної розвідувальної організації Ібрагімом Калином.
За словами Володимира Зеленського, у 2026 році Україна намагається відновити обміни полоненими, і саме це, за словами президента, є ключовою темою в діалогах з Туреччиною.
Останній обмін між сторонами відбувся 2 жовтня. Тоді в Україну повернулися 185 українських захисників з різних підрозділів (серед них двоє бійців "Азову") та ще 20 цивільних.