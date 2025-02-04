Знайшли ключі до Трампа: військова допомога в обмін на рідкоземельні метали

Президент США Дональд Трамп заявив, що зацікавлений в укладанні угоди з Україною про отримання рідкоземельних металів та інших ресурсів в обмін на постачання зброї. У "плані перемоги" Володимира Зеленського така можливість перебачалася.

Готовність Сполучених Штатів чи будь-якої іншої країни інвестувати в Україну – це завжди дуже добре. Таку думку 24 Каналу висловив політолог Микола Давидюк, зауваживши, що у ситуації з ресурсами не мовиться про розкрадання, яке було в часи СРСР.

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Чи справді вигідна пропозиція

США готові інвестувати сотні мільярдів доларів і захищати не тільки українську територію, а свої підприємства, які там будуть. Зрозуміло, що Росія не задоволена таким станом справ, а "рупор" Путіна Дмітрій Пєсков заявив про "підкуп Трампа".

Єдине, що нам треба підіймати ставки. Україні варто змінити тактику, тому що коли ми кажемо, що хочемо, щоб Росія вийшла з нашої території, то бачимо, що психологія Трампа передбачає максимум, а потім він опускається до золотої середини,

– підкреслив Микола Давидюк.

На думку політолога, треба говорити про максимальні умови, наприклад, удари по Москві, введення військ не лише у Росію, але й Білорусь. У відповідь на це Трамп може погодиться з тим, що окупанти мають вийти з української територію, тобто на "половинчасте" рішення.

Зверніть увагу! Рідкісноземельні метали дуже складно добувати, бо вони не утворюють великих покладів, а очищати – довго й дорого. Ці метали мають унікальні фізико-хімічні властивості й використовуються у високотехнологічних галузях, таких як медицина, електроніка, оптика. Більшість покладів України зосереджені у Донецькій, Дніпропетровській та Луганській областях.

Президентка Мексики дуже чітко показала, що Трампом можна домовлятися, якщо правильно зрозуміти його психологію. Тому, мені здається, що те, що він почув про рідкоземельні метали – це класна історія,

– наголосив політолог.

Попри це, не варто забувати про непередбачуваність президента США. Він може швидко змінити свою позицію в протилежний бік. Отже, потрібно швидко орієнтуватися у новій реальності.

Зауважимо, Володимир Зеленський сказав, що Україна відкрита на таку пропозицію. Корисні копалини можна розробляти з нашими партнерами, американський бізнес інвестуватиме у цю галузь.