Триває надзвичайно чутлива та болюча робота з повернення 6000 тіл полеглих захисників, – Умєров

Україна працює над тим, щоб повернути на батьківщину всіх наших захисників, як живих, так і мертвих. Наразі триває робота над тим, щоб повернути 6 000 тіл наших Героїв.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністра оборони України Рустема Умєрова.

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Що відомо про повернення 6 000 тіл захисників

Рустем Умєров розповів, що продовжується надзвичайно чутлива та болюча робота над масштабною репатріацією тіл загиблих воїнів.

Йдеться про повернення "на щиті" понад 6 000 українських захисників, які віддали життя за свободу України,

– написав міністр.

Глава Міноборони підкреслив, що цей процес так само передбачений домовленостями, які були досягнуті на переговорах у Стамбулі 2 червня.

Окрім того, Умєров сказав, що домовленості у Стамбулі передбачають поетапний процес повернення окремих категорій військовополонених:

важкопоранених;

військових із серйозними захворюваннями;

молодих військовослужбовців до 25 років.

"Це лише початок. Процес триватиме найближчими днями. Перемовини тривають постійно", – наголосив Рустем Умєров.

До слова, 9 червня відбувся перший етап обміну полоненими між Україною та Росією, який триватиме в декілька етапів. Серед звільнених цього разу були поранені, важкопоранені та молоді українці до 25 років.