Триває надзвичайно чутлива та болюча робота з повернення 6000 тіл полеглих захисників, – Умєров
- Україна працює над поверненням 6 000 тіл полеглих захисників на батьківщину, що передбачено домовленостями зі Стамбула.
- Процес включає поступове повернення військовополонених, зокрема важкопоранених, хворих та молодих військовослужбовців до 25 років.
- Рустем Умєров наголосив, що процес репатріації та повернення живих військовополонених триватиме найближчими днями, і перемовини продовжуються постійно.
Україна працює над тим, щоб повернути на батьківщину всіх наших захисників, як живих, так і мертвих. Наразі триває робота над тим, щоб повернути 6 000 тіл наших Героїв.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністра оборони України Рустема Умєрова.
До теми "Мама – найрідніше, що в мене є": перший дзвінок захисника після повернення з полону
Що відомо про повернення 6 000 тіл захисників
Рустем Умєров розповів, що продовжується надзвичайно чутлива та болюча робота над масштабною репатріацією тіл загиблих воїнів.
Йдеться про повернення "на щиті" понад 6 000 українських захисників, які віддали життя за свободу України,
– написав міністр.
Глава Міноборони підкреслив, що цей процес так само передбачений домовленостями, які були досягнуті на переговорах у Стамбулі 2 червня.
Окрім того, Умєров сказав, що домовленості у Стамбулі передбачають поетапний процес повернення окремих категорій військовополонених:
- важкопоранених;
- військових із серйозними захворюваннями;
- молодих військовослужбовців до 25 років.
"Це лише початок. Процес триватиме найближчими днями. Перемовини тривають постійно", – наголосив Рустем Умєров.
До слова, 9 червня відбувся перший етап обміну полоненими між Україною та Росією, який триватиме в декілька етапів. Серед звільнених цього разу були поранені, важкопоранені та молоді українці до 25 років.