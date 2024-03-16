Російські добровольці хочуть обміняти Тьоткіно на Мелітополь: яка реакція Буданова
Бійці Легіону "Свобода Росії" готові до переговорів з Москвою щодо обміну селища Тьоткіно на Мелітополь. Глава ГУР висловив підтримку та надію на позитивний результат.
Раніше представник легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський заявляв, що село Тьоткіно Курської області можуть повернути в обмін на те, що російські окупанти покинуть Мелітополь. Очільник Головного управління розвідки Збройних сил України, генерал-майор Кирило Буданов в етері телемарафону відреагував на таку заяву, передає 24 Канал.
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Реакція Кирила Буданова на пропозицію російських добровольців
Нещодавно бійці Легіону "Свобода Росії" висловили готовність розпочати переговори з Москвою щодо обміну селища Тьоткіно в Глушківському районі Курської області Росії на Мелітополь.
Буданов, висловив свою позицію щодо цього обміну. Він заявив, що хоче бачити такий обмін, але на думку генерала, ще зарано говорити про це.
Я б з радістю підтримав такий обмін. Але поки що, я думаю, що це питання потребує додаткового вивчення,
– зазначив очільник ГУР.
Рейд російських добровольців: останні новини
- У легіоні "Свобода Росії" розповіли, що є багато поранених серед цивільного населення. У лікарню в населеному пункті Глушково, – це на північ від Тьоткіно в Курській області, звозять усіх поранених: і місцевих жителів, і військових-строковиків. Там зазначили, що Глушківська лікарня наразі переповнена, там не вистачає крові.
- Російські добровольці також звернулися до Путіна і закликали припинити цей "цирк" та подумати про долі "ні в чому не винних росіян". Таким чином вони намагаються вибити дозвіл від диктатора на евакуацію цивільних із зони бойових дій.
- 16 березня добровольці оголосили про масований удар по військових об’єктах у Бєлгороді о 17:00. За повідомленнями місцевих пабліків, обіцяна атака розпочалася. У зв’язку з цим в Бєлгороді була оголошена повітряна тривога, а потім в місті було чутно вибухи.