Російські добровольці хочуть обміняти Тьоткіно на Мелітополь: яка реакція Буданова

Бійці Легіону "Свобода Росії" готові до переговорів з Москвою щодо обміну селища Тьоткіно на Мелітополь. Глава ГУР висловив підтримку та надію на позитивний результат.

Раніше представник легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський заявляв, що село Тьоткіно Курської області можуть повернути в обмін на те, що російські окупанти покинуть Мелітополь. Очільник Головного управління розвідки Збройних сил України, генерал-майор Кирило Буданов в етері телемарафону відреагував на таку заяву, передає 24 Канал.

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Реакція Кирила Буданова на пропозицію російських добровольців

Нещодавно бійці Легіону "Свобода Росії" висловили готовність розпочати переговори з Москвою щодо обміну селища Тьоткіно в Глушківському районі Курської області Росії на Мелітополь.

Буданов, висловив свою позицію щодо цього обміну. Він заявив, що хоче бачити такий обмін, але на думку генерала, ще зарано говорити про це.

Я б з радістю підтримав такий обмін. Але поки що, я думаю, що це питання потребує додаткового вивчення,

– зазначив очільник ГУР.

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