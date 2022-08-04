Обмін захисників Маріуполя досі можливий, – радник Монастирського
росіяни 29 липня 2022 року обстріляли колонію в Оленівці, що на Донеччині. Відомо, що там окупанти тримали українських військовополонених, зокрема захисників Маріуполя.
Через обʼєктивні причини ми не можемо до кінця розслідувати ці злочини. Про це в ефірі 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов.
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За його словами, ні в кого немає сумнівів, що злочин в Оленівці зробила росія, а не українська артилерія, як це хоче подати країна-агресорка.
"Ми випустили щодо цього спільну заяву. Також наш омбудсмен просив, щоб йому дали можливість потрапити на місце безпосередньої події", – зазначив Ростислав Смірнов.
Він додав, що сьогодні хіба є можливість стукатися через організації, які давали гарантії, – Червоний Хрест та ООН. При цьому радник міністра внутрішніх справ сумнівається в їх успіху.
Все ж ми таки маємо справу з окупантами. З людьми, які не поважають своїх солдатів, адже не забирають їх тіла, не проявляють ініціативи або цікавості для обміну полоненими,
– пояснив Ростислав Смірнов.
Він додав, що українська сторона збирає всі відео, які були опубліковані в мережі, аби докласти їх до кримінального проваджень за фактом вчинення злочинів.
Список загиблих в Оленівці
"Я б зараз не хотів говорити про якісь прізвища чи ще про щось. Ми повинні розуміти, наскільки це важко чути їх близьким, які дотепер не знають, що відбувається з рідними", – зазначив Ростислав Смірнов.
Він розповів, що ця справа лежить на контролі безпосередньо в президента України. Він однозначно застосовує максимум зусиль для того, щоб якомога скорше звільнити наших солдат, які залишилися. А також ідентифікувати загиблих й забрати всі тіла, щоб поховати їх з почестями.
Чи можливий обмін захисників Маріуполя
Ростислав Смірнов повідомив, що обмін можливий. Зараз вони офіційно признані військовополоненими, тому, згідно з усіма правилами, однозначно повинні підпадати під обмін.
Що придумає росія, щоб цього не робити, я поки що не можу сказати. Проте ми будемо робити все можливе, в тому числі тиск на наших Західних партнерів й, можливо, Східних. Все робимо для того, щоб забрати наших хлопців назад,
– прокоментував Ростислав Смірнов.
Він додав, що попри особисту помсту й страх путіна до захисників Маріуполя, вже частину з них вдалося звільнити. "Я думаю, що процес не зупиниться. Будемо прикладати максимум зусиль для того, щоб всі наші хлопці опинилися дома", – акцентував Ростислав Смірнов.
Дивіться відео: радник міністра внутрішніх справ про обстріл колонії в Оленівці
Що відомо про вбивство полонених в Оленівці
- 29 липня у російських ЗМІ з'явилася інформація про атаку на колонію в Оленівці, де окупанти утримували українських військовополонених з "Азовсталі".
- Масове вбивство полонених у колонії Оленівки – свідома провокація з боку окупантів. До її реалізації були залучені військовики з російського ПВК "Вагнера". Про це повідомили в Головному управлінні Розвідки Міноборони.
- За попередніми висновками експертів, російські окупанти застосували під час теракту в Оленівці термобаричну зброю, що і стало причиною загибелі українських полонених. Про перші висновки розслідування міжнародних експертів у справі вбивства українських військових повідомив генпрокурор Андрій Костін.
- Міжнародний комітет Червоного Хреста запропонував свою підтримку в евакуації поранених після теракту в Оленівці, а також надав медичне обладнання, засоби захисту та матеріали для судово-медичної експертизи.