Зеленський анонсував нові обміни полоненими

Володимир Зеленський анонсував, що Україна готується до кількох нових етапів обмінів полоненими. Окремо обговорюють реабілітацію звільнених з російського полону.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Коли будуть нові обміни полоненими?

Президент Зеленський повідомив, що у період з весни до літа Україні вже вдалося звільнити низку громадян, зокрема тих, кого раніше вважали безвісти зниклими. Також серед звільнених є люди, які перебували в російських місцях утримання ще до початку повномасштабної війни.

Очікуємо на кілька етапів обмінів на виконання домовленостей другої зустрічі в Стамбулі та продовжуємо іншу нашу активність для звільнення наших людей – як військових, так і цивільних,

– повідомив Зеленський.

Координацію процесу здійснює секретар РНБО Рустем Умєров, а до обмінів долучені всі необхідні державні інституції. Президент подякував ГУР, МВС, команді Офісу Президента, СБУ, омбудсману та Координаційному штабу.

Окремо посадовці під час наради порушили питання реабілітації звільнених та роботи з розслідуванням воєнних злочинів Росії проти українських полонених.

Раніше повідомлялось, що питання звільнення військовополонених та викрадених українських дітей стане одним з основних на майбутніх переговорах між Україною та Росією.