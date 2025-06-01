Скільки українців вдалося повернути з неволі за час повномасштабної війни – аналіз

За понад три роки від початку повномасштабного вторгнення Україна провела 65 обмінів полоненими. Загалом вдалося звільнити 5757 осіб станом на кінець травня, за даними Координаційного штабу.

Журналісти 24 Каналу, зробивши відповідні підрахунки, створили інфографіку на основі статистики про повернення військових та цивільних з російського полону. Також проаналізували динаміку, виокремивши наймасштабніші обміни.

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Статистика щодо повернутих з полону українців

Інфографіка охоплює період до травня 2025 року включно, адже останній обмін, про який офіційно відома точна кількість звільнених, відбувся 23 – 25 травня. Тоді Україна та Росія провели масштабний обмін "1000 на 1000".

9 червня 2025 року держава розпочала новий етап масштабного обміну, який ще триває. Точну кількість звільнених поки не розголошують, з міркувань безпеки.

Очікується, що процес обміну триватиме ще не один день. Деталі процесу доволі чутливі. Тому зараз інформації менше, ніж зазвичай,

– Володимир Зеленський у зверненні 9 червня.

Станом на день публікації цього матеріалу, відомо, що у червні відбулося шість етапів обміну – 9, 10, 12, 14, 19 і 20 червня.

Усі вони стосувалися переважно поранених, тяжкохворих або молодих полонених.

Загалом після початку повномасштабного вторгнення Україна провела 65 обмінів полоненими з Росією, з них:

2022 рік – 35 обмінів, 1596 людей;

2023 рік – 13 обмінів, 1002 людей;

2024 рік – 11 обмінів, 1352 людей;

2025 рік (станом на травень включно) – 6 обмінів, 1802 людей.

Найчисленніші обміни по роках

У 2022 році великий обмін відбувся 21 вересня. З російської неволі повернулися 215 військових. З них 188 бійців "Азову". Також 10 іноземців, що воювали на боці ЗСУ.

У 2023 році відбулися два найчисленніші обміни. 7 березня і 16 квітня з неволі повернулося по 130 військових.

У 2024 році численний обмін відбувся 3 січня. Додому повернулися 230 осіб. Серед них: військові ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, цивільні.

23 – 25 травня 2025: найбільший обмін за всю повномасштабну війну – 1000 звільнених. Серед них – військові ЗСУ, сили ТрО, нацгвардійці, прикордонники та 120 цивільних.

Що ускладнює обміни

Обміни не є простою процедурою. Росія блокує обмін "всіх на всіх", затягує домовленості повернення поранених, цивільних і жінок. Цивільні особи взагалі не повинні перебувати в полоні згідно з Міжнародним гуманітарним правом. Але Росія системно порушує Женевські конвенції. Відомі випадки катувань, тортур, відмов у медичній допомозі, а також свавільні страти українських військових.

Я особисто пережив багато випробувань, які є частиною життя політв'язнів, – погане харчування, відсутність медичної допомоги, моральні й фізичні приниження, цькування… Мене та інших ув'язнених били, ображали й змушували вчити й співати російський гімн, але я цього не робив,

– розповів ООН один зі звільнених з полону Наріман Джелял.

Повернення важкохворих та поранених захисників додому 10 червня: відео Координаційного штабу

Попри це, нещодавно заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов наголошував, що Україна продовжує працювати над поверненням своїх громадян з рук ворога. За словами посадовця, обміни будуть тривати стільки, скільки буде потрібно. Пріоритет – реалізувати домовленості, повернути важкохворих і важкопоранених захисників.