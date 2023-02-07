Бої за Іванівське можуть стати кульмінацією Бахмутської оборонної операції, – Жданов

У східній частині міста Бахмут, що на Донеччині, тривають важкі бої. Якщо ЗСУ зупинять окупантів поблизу села Іванівське, то оборона західної частини Бахмута буде мати сенс.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, українська армія не виводить війська з Бахмута та героїчно обороняє його.

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Бої за Іванівське будуть визначальними

Жданов зазначив, що якщо ЗСУ відіб’ють ворожі атаки поблизу села Іванівське, то продовжать оборону Бахмута. У разі невдачі українським військовим доведеться залишити місто.

"Бої за Іванівське можуть стати кульмінацією Бахмутської оборонної операції. У випадку, якщо ворог буде там зупинений, то оборона західної частини міста Бахмута буде мати сенс", – заявив військовий експерт.

Також він додав, що зараз російські війська хочуть вийти на лінію Мар’їнка – Вугледар для подальшого наступу на Курахове.

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У мобілізованих з псевдореспубліки величезні втрати

Як сказав Олег Жданов, сили військових з тимчасово окупованої частини Донеччини суттєво виснажені. Чоловіків, яких там ловили просто на вулиці та у магазинах, вже майже не залишилось.

Військовий експерт зауважив, що їхні втрати поповнюють мобілізованими у Росії. Він пригадав, що влітку 2022 року російський генштаб заявив про об’єднання сил Росії та псевдореспублік.

"Війська псевдореспублік почали укомплектовувати за рахунок мобілізованих у Росії. "Мобіків" везуть туди і ставлять у стрій в ці частини. Ними поповнюють втрати. Але тільки особовим складом. Техніки у них нема", – говорить він.

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