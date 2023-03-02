Краще місто втримати, ніж потім забирати його силою, – офіцерка ЗСУ про оборону Бахмута

Росіяни мали на меті знищити Бахмут до початку війни проти України. Ще колишній імператор Росії Петро І перетворив місто на кладовище.

Про це 24 Каналу розповіла офіцерка ЗСУ, командирка мінометного взводу з позивним "Відьма" Ольга Бігарь. За її словами, українські військові роблять усе можливе, аби окупанти не просувалися вглиб країни та не нищили все на своєму шляху.

Дивіться також Окупанти посилюють оборону під Бєлгородом, на яких напрямках наступає ворог: головне з Генштабу

Утримати за будь-яку ціну

Ольга Бігарь повідомила, що Росія перетворила Бахмут на кладовище вже багато віків тому.

"Треба розуміти, що це місто має дуже серйозну систему підземних ходів, шахт, катакомб, там є дуже велика кількість історичних пам'яток", – зауважила вона.

"Відьма" наголосила, що Бахмут є і завжди буде українським містом. Тому зараз українські військові повинні утримувати наші міста та відбивати їх.

За її словами, вибивати ворога з української території дійсно дуже затратно і за людським ресурсом, і за ресурсом боєприпасів.

Ми тримаємо міста, навіть якщо немає якось стратегічного військового значення цього міста, краще його втримати, якщо є можливість, аніж потім його забирати силою,

– переконана вона.

Офіцерка ЗСУ наголосила, що українські військові з усім впораються.

Ольга Бігарь пояснила, навіщо ЗСУ тримають оборону Бахмута: дивіться відео

Складність оборони Бахмута

Ольга Бігарь пояснила, що Бахмут був і є дуже складною ділянкою фронту.

"Бахмутський відтинок характерний, по-перше, складним рельєфом, тому що це складчаста місцевість. По-друге, ґрунти дуже тверді – це алебастр, крейда", – зауважила вона.

За словами військовослужбовиці, саме ці чинники ускладнюють побудову навіть класичної ешелонованої оборони міста.

Третє: Бахмут – це для росіян, їхнього кривавого лідера піар-акція,

– переконана вона.

Бігарь зосередила увагу, що для росіян бодай якась воєнна перемога зараз є чинником, який підіймає морально-психологічний дух. Тому що напередодні вони звітували керівництву лише про великі програші, які отримали на полі битви.

До того ж поразки у них були суттєвими: не відступали з "жестом доброї волі", а швидко тікали від ЗСУ, щоб їх не наздогнали.

Історичний біль Бахмута

Офіцерка ЗСУ зазначила, що у Бахмуті загинула дуже велика кількість окупантів.

Це місто історично захоплювала Росія вже не один раз і намагалася захопити дуже жорстоко. Я завжди згадую про те, як перший раз палив Бахмут Петро I, як він отримав доповідь від свого генерала про те, що місто спалене, населення переколоте,

– наголосила вона.

На думку Бігарь, те, що росіяни роблять в Бахмуті – це агресія, яка більше обумовлена амбіціями, аніж стратегічними планами.

"З нашого боку ми розуміємо, що будь-яке просування ворога по нашій території, тим більше просування в міські забудови – це є проблема", – розказала вона.

За словами захисниці, військові рахують кожен боєприпас і кожне життя. Також ЗСУ прагнуть максимально зберегти інфраструктуру міста.

Нищити те, що нам потім доведеться відновлювати – це не входить у плани військових,

– додала вона.

Також Бігарь зазначила, що не вважає, що хтось в праві прийти на нашу землю і її знищувати.

Ситуація у Бахмуті: останні новини