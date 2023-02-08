Бахмут намагаються взяти у "кліщі": генерал-лейтенант розповів, як відбувається оборона Донбасу

Оборона Бахмута з кожним днем стає все складнішою. Українські захисники продовжують відбивати цілодобові ворожі атаки на місто, але росіянам вдається просування на півночі та півдні від міста.

Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант, військовий експерт Ігор Романенко. За його словами, росіяни хочуть оточити Бахмут, а для цього їм потрібно перерізати шляхи логістичного постачання.

Читайте також Росія планує контрнаступ на Лиманському напрямку: у ЗСУ оцінили шанси ворога

Небезпечна ситуація в районі Бахмута

Ігор Романенко зазначив, що захопивши Соледар, Росія веде активні бої південніше від Бахмута, щоб зробити "кліщі". Також росіяни будуть намагатись перерізати постачання усього необхідного для ЗСУ, але Україна вже підтягує резерви.

За словами військового експерта, схожим чином росіяни намагаються діяти й в районі Вугледара.

Такого роду намагання дій вони намагаються провести в районі Вугледара та Авдіївки й розширити це на північ. Ці дії починаються з Куп'янська й нижче до Сватового та Кремінної. На Лиманському напрямку хочуть зробити просування вперед і тепер вже не тільки з району Бахмута, а й з Вугледара,

– сказав Романенко.

Генерал-лейтенант зазначив, що українські сили оборони підсилюються та проводять контрдії, які відповідають потребам ситуації. Він також переконаний, що військове керівництво зможе своїми діями зупинити ворога та зібрати сили, щоб піти у наступ.

Яка ситуація в Сіверську

За словами військового експерта, ситуація у місті Сіверськ, що північніше Бахмута є не менш загрозливою.

Ситуація на Донбасі станом на 8 лютого: дивіться відео

"Ситуація непроста. Противник використовує свої резерви й поповнення, які формувались за рахунок частково мобілізованих з першої хвилі у 300 тисяч. Продовжується набір й підготовка наступної черги чисельністю 150-200 тисяч осіб", – сказав Романенко.

Військовий експерт переконаний, що російська армія поповнила свою чисельність мобілізованими й, до прикладу, в районі Кремінної кількість окупантів вже складає близько 30 тисяч, а ще тиждень тому вони вели оборонні дії. Тепер же їхня кількість дозволяє вести контрнаступальні дії.

"У зв'язку з такою ситуацією нам потрібно зупиняти противника, знекровлювати й примушувати переходити до оборони, при наявності резервів з нашого боку", – підсумував Ігор Романенко.

Яка ситуація на фронті: останні новини