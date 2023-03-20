Два місяці інтенсивних боїв: у Міноборони назвали командирів, які керують обороною Бахмута

Не один місяць бої у Бахмуті та поблизу міста є найзапеклішими на фронті. Ба більше, минає другий місяць з моменту загострення боїв та відновлення наступу окупантів на місто-фортецю.

Мало хто вірив, що в таких інтенсивних боях можна втримати місто понад тиждень чи два. Однак попри пекельні умови захисники тримають його місяцями.

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Все – завдяки героїзму українських воїнів

Як підкреслила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, вдається робити неможливе завдяки мужності українських захисників та розумному керівництву військових.

Завдяки мужності та героїзму тисяч наших воїнів, а також вмілому керівництву наших генералів та офіцерів – оборона Бахмута тримається та можливості ще не вичерпані,

– підкреслила вона.

Командування, яке керує обороною

Ганна Маляр відзначила професійну та зважену роботу командування та поіменно назвала командирів, завдяки вмілому керівництву яких місто все ще міцно стоїть. Так:

керує обороною Бахмута бригадний генерал Андрій Гнатов ,

, обороною східного фронту, в зону відповідальності якого входить Бахмут, керує командувач ОСУВ "Хортиця" генерал-полковник Олександр Сирський ,

, також частиною східного фронту керує Командувач ОСУВ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський ,

, а безпосередньо у Бахмуті здійснюють оборону комбриг 93-ї бригади полковник Павло Паліса та комбриг 3-ї бригади Національної Гвардії полковник Олександр Півненко.

Зазначимо, що за словами заступниці міністра оборони, зараз Україна знаходиться в активній динаміці боїв за Бахмут. Тож говорити про кульмінацію оборони міста можна буде лише з плином часу. Однак військові України роблять все можливе для того, щоб оборонити Бахмут, знищити якомога більше окупантів та не дати ворогу виконати його задачі. Зокрема, не дати оточити місто та просунутися вглиб нашої держави.

Що відбувається поблизу Бахмута: останні новини

Місто-фортеця Бахмут тримає оборону саме завдяки нашим воїнам, але їм щодня потрібна наша підтримка. Зараз на нашому Благодійному фонді триває збір на 3 дрони DJI Mavic 3 для воїнів з підрозділу "Відьмака". Ціль – 200 тисяч гривень. Детальніше про збір та про те як до нього долучитися – за посиланням