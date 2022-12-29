Захисники щоденно стримують до 20 атак противника біля Бахмута, – Генштаб

Бахмут – справжня східна фортеця України. Українські герої потужно відбивають атаки російських окупантів й завдають ворогу колосальних втрат.

Генштаб ЗСУ розповів, що ситуація на Сході залишається складною. Росіяни зосередили усі зусилля на Бахмутському напрямку.

Зауважте В ISW вважають, що у Бахмуті наближається кульмінація: які фактори це підтверджують

Навколо Бахмута воїни ЗСУ щодня стримують до 20 атак противника, який під прикриттям вогню артилерії наступає на позиції ЗСУ.

У Генштабі ЗСУ наголосили, що боєприпаси з Херсонського та Запорізького напрямку доставили на Бахмутський та Лиманський напрямки. Станом на кінець грудня понад 40% обстрілів вздовж лінії зіткнення від Куп'янська до Мар'їнки припадають саме на Бахмутський напрямок.

Українські захисники завдають ворогу колосальних втрат. Водночас росіяни продовжують спроби захопити Бахмут.

Що каже Зеленський про Бахмут

Володимир Зеленський заявив, що у Бахмуті немає жодного місця, не политого кров'ю. Обстріли у місті лунають набагато частіше, аніж тиша.

Там не буває години, коли не звучав би страшний гуркіт артилерії. Але Бахмут стоїть. Наші сили оборони стоять. Український Донбас стоїть,

– заявив Зеленський.

Мужність воїнів ЗСУ вражає та захоплює весь світ.