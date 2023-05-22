Армія Росії тріснула, – військовий оглядач про фатальні наслідки для росіян у Бахмуті

Збройні Сили України продовжують героїчно боронити Бахмут та відбивати атаки ворога. Поразка російської армії неминуча, проте окупанти цинічно брешуть про свої "перемоги" на Бахмутському напрямку.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він додав, що росіяни вперто відмовляються визнавати свої невдачі та поразки.

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Росія вже не переможе у Бахмуті

Росія тріснула і втратила перевагу на флангах під Бахмутом. Ціною колосальних втрат окупанти змогли просунутись на Бахмутському напрямку.

Наразі росіяни дійсно контролюють значну частину Бахмута. Однак на околицях і у місті тривають бойові дії й зіткнення російських та українських підрозділів. Українські війська мають значний успіх на Бахмутському напрямку – взяли та перехопили ініціативу на флангах.

З флангів і висот Бахмут буде прострілюватися й утримувати цей плацдарм ворогу буде складно,

– зазначив Мусієнко.

Просуваючись на флангах та встановлюючи вогневий контроль, Збройні Сили зможуть взяти Бахмут у напівкільце, а потім – кільце. Внаслідок цього Росія втратить логістичне забезпечення.

Нашим військам вдасться зробити ефективніше те, що планували росіяни й майже досягнули своїх цілей, коли були близькі до того, аби замкнути кільце навколо Бахмуту,

– сказав керівник Центру військово-правових досліджень.

Російська армія вже не переможе, адже зараз в окупантів немає тенденції внаслідок чого вони зможуть просунутися та закріпитися у Бахмуті.

"На мою думку, ворог триматиме оборону десь у районі річки Бахмутка і вимушений буде відійти, оскільки не зможе утримати позиції. Там уже мінометами обстрілюють, а коли почне артилерія працювати, ворогові будуть непереливки", – розповів Мусієнко.

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Перемога для Пригожина

Олександр Мусієнко переконаний, що ватажок ПВК "Вагнера" виведе своїх найманців з Бахмута, адже вже знайшов спосіб, як це зробити. Пригожин зазнав колосальних втрат. Далі воювати та поповнювати підрозділи йому ніким.

Водночас він (Пригожин – 24 Канал) "герой-переможець" для російської аудиторії. У цій ситуації перемогли не вагнерівці й не російська армія. Переміг Пригожин з погляду його політичної кар’єри,

– наголосив керівник Центру військово-правових досліджень.

Росія зараз стягує у Бахмут додаткові сили. Окупанти вимушені будуть, якщо не хочуть одразу втратити місто, стрімко перекидати туди підкріплення. Бахмут почне витягувати ще небагато чисельні резерви росіян з інших напрямків.

"Бахмут – це гаряча точка, яка коштувала сил, зусиль, засобів, жертв, але це точно не перемога для Росії. Перемога була б для них, якби вони зараз були десь за Часовим Яром і просувалися на Костянтинівку", – підсумував Мусієнко.

Ситуація у Бахмуті: коротко