Увірвалися на позашляховиках й вибили росіян: ЗСУ показали ексклюзивне відео з Красногорівки
Джерело:Militarnyi
Українські військові на позашляховиках HMMWV вибили окупантів з будинків Красногорівки. Вони поділилися відео успішної операції.
На Новопавлівському напрямку тривають запеклі бої, наразі епіцентром є саме Красногорівка. Титанічними зусиллями Збройні Сили стримують натиск ворога, відбиваючи регулярні атаки.
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Вражаюче відео з Красногорівки
У мережі показали відео, як у Красногорівці бійці Волноваського батальйону 109-ї окремої бригади територіальної оборони на позашляховиках HMMWV увірвалися до окупантів. Наблизившись до будинків, автівки почали ввести щільний вогонь. Потім українські бійці закинули вибухівки у будинки та від’їхали.
Наші воїни вели ближній бій у міській забудові, мінометники їх підтримували, а тим часом пілоти дронів-камікадзе уражали ворожу техніку, що намагалася прорвати нашу оборону,
– розповіли військові.
У бригаді зазначили, що російський штурм відбито, противник закріпитися не зміг.
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Ситуація на фронті
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що обстановка на Східному фронті протягом останніх днів суттєво загострилася. Це пов'язано насамперед зі значною активізацією наступальних дій росіян після виборів. За підтримки бронетехніки ворог атакує позиції на Лиманському, Бахмутському та Покровському напрямках.
- Зокрема, важка ситуація у напрямку Часового Яру – однак наразі російських військових немає ні у місті, ні на околицях. За словами командира батальйону "Ахіллес", ворог активно штурмує Богданівку й Іванівське. Понад 70% Богданівки окуповано, а в Іванівці ситуація схожа.
- Лише протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 1030 окупантів на різних ділянках фронту. Також знижено 23 танки, 32 артсистеми, 47 броньованих машин та інше оснащення. Загальні втрати ворога у живій силі складають 452 760 осіб.