Азовець Дмитро "Расті" Канупєр розповів 24 Каналу, що під час етапування були так звані "прийомки" – жорстокі побиття, які призводили навіть до смерті. Так 26 вересня 2022 року він потрапив у СІЗО в Таганрозі, де бачив загибель кількох хлопців одразу на “прийомці”.

Постійні знущання та побиття: як "приймали" у полоні?

За словами військового, "прийомка" тривала приблизно 15 – 16 годин. Він на власні очі бачив 2 мішки із загиблими хлопцями. Згодом почув, що їх було 4. Після цього воїнів знову били – когось більше, когось менше.

Відтак нас почали оформлювати й пояснювати, як ми повинні себе вести, як маємо перебувати в цьому закладі. Нам казали, що ми не люди, що ми не можемо говорити. Що можемо казати лише "так точно, начальнику" або "ні, начальнику",

– розповів Дмитро "Расті" Канупєр.

Уже наступного дня, 27 вересня, був другий етап прийомки на Таганрог. Зі слів інших він чув, що "прийомка" була набагато легша. Адже 26 вересня в Таганрог прийняли 150 азовців, з них 4 людей забили на смерть.

Багато хто був дуже травмований, у мене був зламаний ніс і два ребра. 5 разів я втрачав свідомість. Я тоді думав, що взагалі "відкинусь". Через це мене першим оформили й після цього не чіпали,

– пригадав азовець.

Він додав, що 27 вересня хлопців так не чіпали, хоча били. Усі чули крики після того, як вони заїжджали. Однак потім, поспілкувавшись з хлопцями, військовий розумів, що ця друга "прийомка" була трохи простіша, ніж їхня.

Як українські воїни виходили з Азовсталі?

У травні 2022 року оборонці Азовсталі вийшли у полон згідно з наказом вищого командування. Їм обіцяли, що у неволі обов'язково буде дотримана Женевська конвенція, яка регулює закони та звичаї війни. З російського боку це гарантував заступник начальника ГРУ Володимир Алексєєв. Лист з його обіцянкою забрали в українських командирів одразу після потрапляння у полон.

Військовий Михайло Янголенко є одним з захисників Маріуполя. Він пережив полон і повернувся додому під час обміну. За словами бійця, в останні дні оборони ворог стягнув до міста надзвичайно великі сили. Російські літаки заходили на бомбардування "Азовсталі", а після них одразу починалися обстріли з кораблів у Чорному морі. Військові розуміли, що врятувати їх ніхто не прийде, бо найближчі позиції були за 138 кілометрів.

Після 4 років полону більшість азовців досі не звільнені. Заступник командира бригади "Азов" НГУ Святослав "Калина" Паламар наголосив, що мовчання не допомагає обмінам. На жаль, азовці практично ніколи не потрапляють на обміни. Росія блокує саме їхнє повернення.