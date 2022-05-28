Оборона, паливо та гарантії безпеки: Зеленський поговорив з Джонсоном

Тему дефіциту пального в Україні Володимир Зеленський обговорив з Борисом Джонсоном. Також політики говорили про посилення оборони нашої держави.

Розмова президента України та прем'єр-міністра Великої Британії відбулася у межах регулярного діалогу. Політики говорили телефоном.

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Київ та Лондон домовилися спільно запобігти продовольчій кризі

Зеленський та Джонсон аналізували, як можна активізувати роботи над гарантіями безпеки України. Також вони поговорили про блокування суден з українським зерном, яке мало піти на експорт.

Маємо спільно запобігти продовольчій кризі та розблокувати порти,

– підсумував український лідер.

Що відомо про загрозу продовольчої кризи

Наша держава є одним з найбільших у світі експортерів пшениці, кукурудзи і соняшникової олії. Російські військові заблокували Чорне море. Через це Україна не може відправити судна з зерном за кордон.

Кремль поставив під загрозу світові продовольчі постачання. Тепер багатьом країнам загрожує голод. Захід закликає Росію розблокувати порти й дозволити експорт українського зерна. Однак у Москві почали шантажувати цим питанням. Зокрема, у державі-агресорці хочуть, аби Захід послабив проти неї санкції, а вона тоді, мовляв, відкриє безпечні коридори морем. Велика Британія та США вже відмовилися від такої цинічної пропозиції окупантів.

Як Велика Британія підтримує Україну

Борис Джонсон активно підтримує нашу країну у війні проти Росії. Він закликає інших союзників також надавати зброю Україні. Так, очільник британського уряду закликав європейські країни надіслати Збройним Силам України реактивні системи залпового вогню, які можуть вражати цілі з великої відстані. Політик наголосив, що домовитися з Росією неможливо, тому слід надати Україні зброю.

Джонсон написав відкритого листа українським дітям, у якому запевнив, що вони – не самотні. Він також закликав дітей пишатися собою та наголосив, що Україна обов'язково переможе.

19 травня британський прем'єр запевнив Зеленського, що його країна надасть Україні військову допомогу у розмірі 1,3 мільярда фунтів стерлінгів.

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