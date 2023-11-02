Як спецпризначенці ГУР разом з Будановим обороняли Сєвєродонецьк: невідомі подробиці

Під час оборони Сєвєродонецька в Луганській області у 2022 році особисто брав участь у боях начальник ГУР МО Кирило Буданов. Зокрема, очільник української розвідки перебував "на нулі".

Крім того, під час оборони Сєвєродонецька Буданов також втрапив у загрозливу для його життя ситуацію. Однак начальник розвідки зміг врятуватися.

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Як Буданов вів оборону Сєвєродонецька

Командир штурмової групи спецпідрозділу ГУР "Шаманбат" із позивним "Саїд" розповів, що штурмовики нашої розвідкивесною 2022 року брали участь в обороні Сєвєродонецька.

Зокрема, тоді завданням бійців було контратакувати, внаслідок чого вдалося забрати один із великих кварталів. Але, росіяни по іншому флангу потужно продавлювали оборону наших захисників.

У нас упав фланг повністю. Але все одно стояли. Поки росіяни мости (через річку Сіверський Донець – 24 Канал), які пов’язували місто з "великою землею" не підбили. Потім був уже наказ на відхід. До останнього ми обороняли Сєвєродонецьк,

– пояснив офіцер.

Після цього до спецпризначенців долучив особисто й сам Кирило Буданов. Зокрема, тоді начальник ГУР МО одразу після приїзду потрапив під артилерійський обстріл.

Сам Буданов розповідав, що його врятувала бронемашина, яка стояла поруч. Адже вона вкрила очільника розвідки від осколків снаряда, що розірвався неподалік.

Наостанок "Саїд" розповів, що "Шаманбат" часто направляють на найгарячіші ділянки фронту, щоб екстрено зміцнити оборону. За його словами, бійці виконують там функцію як військової розвідки, так і просто бойового підрозділу.

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