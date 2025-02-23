Тоді Трамп одразу заспокоїться: що може змінити його ставлення до Європи

Дональд Трамп може змінити ставлення до Європи та знову переглянути риторику. Утім, для цього європейці мусять зробити певні кроки.

Політолог Тарас Загородній в ефірі 24 Каналу зазначив, що лише один фактор може вплинути на думку Дональда Трампа щодо Європи. Він уже висловлював позицію, що готовий допомагати Україні лише за гроші та за умови, що вона опікуватиметься європейською безпекою.

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"Трамп заспокоїться, коли отримає замовлення приблизно на 500 млрд доларів для американського ВПК. Тоді його думка одразу зміниться, і він скаже, що європейці нарешті роблять кроки до своєї незалежності", – зазначив Тарас Загородній.

Чи має Європа гроші для США

Він додав, що візит Трампа до Франції на відкриття Нотр-Даму вже тоді мав на меті сформулювати ідею мирного врегулювання в Україні. Зокрема, саме Трамп запропонував розміщення миротворчого контингенту. Спочатку в Європі заперечували можливість такого сценарію.

Але коли Трамп почав тиснути, миротворці почали з'являтися – вже 30 тисяч на першому етапі,

– сказав Загородній.

Політолог зауважив, що в Європі є кошти на оборону. Зокрема, раніше там витратили 3 трильйони доларів лише на боротьбу з COVID-19.

"Чи може зараз Європейський центральний банк надрукувати 500 мільярдів, обміняти євро на долари і спрямувати кошти на замовлення для американського ВПК? Може. Чи можуть вони виділити ці гроші з бюджету? Можуть. Наприклад, Урсула фон дер Ляйен заявила, що у них є 100 млрд у ковідному фонді. А чи може Норвегія виділити частину коштів? Її суверенний фонд становить майже 1 трильйон доларів", – додав Тарас Загородній.

На завершення він наголосив, що Дональда Трампа цікавлять передусім гроші. Якщо Європа запропонує йому фінансові вигоди, то він змінить свою позицію.