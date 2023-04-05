"Знаємо про кожен окоп": партизани показали "фотозвіт" про російську лінію оборони у Криму

5 квітня 2023, 13:31
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У тимчасово окупованому Криму "друга армія світу" активно будує оборонні лінії. Очевидно, загарбники бояться, що ЗСУ у будь-який момент можуть звільнити півострів.

Відповідні кадри з будівництвом оборонної лінії у Криму оприлюднили партизани, інформує 24 Канал. На них можна побачити, що окупанти намагаються заховатись біля Новопавлівки.

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Як виглядає російська лінія оборони у Криму

Партизани показали фотозвіт з місць будівництва фортифікаційних споруд біля Новопавлівки, що у Красноперекопському районі.

Зверніть увагу! Новопавлівка – це село Красноперекопського району Автономної Республіки Крим. Воно розташоване на півдні району.


Де окупанти будують оборонні лінії / Карта

На знімках видно, що оборонні лінії окупантів мають дерев’яні дошки, які викладають у глибоких ямах. Але навряд чи ці споруди допоможуть захиститись терористам у разі звільнення Криму.

Ми знаємо про кожен окоп, траншею і вогневі позиції, які готують загарбники для своєї оборони, що вже провалилася. Ми гарантуємо, що ці окопи будуть братською могилою для окупантів!
– наголосили партизани.

Як виглядають оборонні лінії окупантів у Криму / фото партизанів

Що відомо про оборонні лінії росіян

  • Нещодавно губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що російська влада завершила будівництво "засічної лінії" укріплень уздовж кордону цього регіону з Україною.
  • Окрім цього, окупанти будують лінію оборони в Криму. Ці укріплення розташовані далеко від нинішньої лінії фронту на півдні України.
  • Аналітики ISW вважають, що російські чиновники в Курській та Бєлгородській областях, можливо, будують оборонні укріплення на підтримку інформаційних операцій, які хочуть показати Україну як загрозу для Росії, і щоб представити війну як екзистенціальну.
Автор: Софія Ковнір