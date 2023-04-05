"Знаємо про кожен окоп": партизани показали "фотозвіт" про російську лінію оборони у Криму
У тимчасово окупованому Криму "друга армія світу" активно будує оборонні лінії. Очевидно, загарбники бояться, що ЗСУ у будь-який момент можуть звільнити півострів.
Відповідні кадри з будівництвом оборонної лінії у Криму оприлюднили партизани, інформує 24 Канал. На них можна побачити, що окупанти намагаються заховатись біля Новопавлівки.
До теми Мосту приготуватися: Аксьонов розповів, що оборонну лінію в Криму "будують за планом"
Як виглядає російська лінія оборони у Криму
Партизани показали фотозвіт з місць будівництва фортифікаційних споруд біля Новопавлівки, що у Красноперекопському районі.Зверніть увагу! Новопавлівка – це село Красноперекопського району Автономної Республіки Крим. Воно розташоване на півдні району.
Де окупанти будують оборонні лінії / Карта
На знімках видно, що оборонні лінії окупантів мають дерев’яні дошки, які викладають у глибоких ямах. Але навряд чи ці споруди допоможуть захиститись терористам у разі звільнення Криму.
Ми знаємо про кожен окоп, траншею і вогневі позиції, які готують загарбники для своєї оборони, що вже провалилася. Ми гарантуємо, що ці окопи будуть братською могилою для окупантів!
– наголосили партизани.
Як виглядають оборонні лінії окупантів у Криму / фото партизанів
Що відомо про оборонні лінії росіян
- Нещодавно губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що російська влада завершила будівництво "засічної лінії" укріплень уздовж кордону цього регіону з Україною.
- Окрім цього, окупанти будують лінію оборони в Криму. Ці укріплення розташовані далеко від нинішньої лінії фронту на півдні України.
- Аналітики ISW вважають, що російські чиновники в Курській та Бєлгородській областях, можливо, будують оборонні укріплення на підтримку інформаційних операцій, які хочуть показати Україну як загрозу для Росії, і щоб представити війну як екзистенціальну.