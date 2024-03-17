Зриває головний план: як будівництво оборонних укріплень впливає на ворога

Україна будує оборонні споруди по всіх напрямках. Їхнє будівництво впливає на плани ворога.

Про це 24 Каналу заявив військовий експерт, голова Українського центру безпеки Сергій Кузан, зауваживши, що на це виділили безпрецедентні кошти – близько 20 мільярдів гривень. До роботи залучені усі ресурси – і військові, і цивільні.

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"Таких укріплень не буває достатньо. Адже є завжди бажання копати й глибше, і збільшувати кілометраж таких побудованих укріплень. Але зараз ми маємо вже роботи, яких взагалі Україна за всю свою історію незалежності не знала", – наголосив Кузан.

Тобто це дійсно велике будівництво оборонних споруд. І ворог це розуміє. Головний план російських військових – вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей. Він фактично зривається цим будівництвом, а також грамотним розподілом сил та засобів ЗСУ по всій лінії фронту.

Росіяни тим часом розуміють, що вони мають невелике "вікно можливостей". Так ворог усвідомлює, що він має час лише до кінця березня.

Це їхній фактично останній "шанс" здійснити успішні наступальні дії хоч по якихось ділянках фронту. Далі просунутися і виконати головне завдання – захопити Донеччину і Луганщину – їм вже ніхто не дасть,

– додав військовий експерт.

Ворог провалив свою головну мету

На думку голови Українського центру безпеки, єдине, що ще можуть зробити окупанти – це розширити "сіру зону" ще на кілька кілометрів. Загарбники уже провалили свою головну мету. Вони хотіли вийти до адміністративних меж хоча б однієї з областей до виборів Владіміра Путіна.

До слова, навіть попри те, що більша частина території Луганської області окупована, росіяни все одно не можуть вийти на її адмінкордони. Також загарбники не змогли ані скинути плацдарм ЗСУ в районі Кринок на Херсонщині, ані зрізати Роботинський виступ на Запоріжжі.

"Вони так само відправляють туди групи штурмом за штурмом, але досі не змогли встановити над цією територією контроль. Тобто навіть найменші завдання вони не спромоглися виконати до переобрання Путіна", – зазначив Сергій Кузан.

Будівництво оборонних споруд для ЗСУ