Європа теж залежить від США: наскільки гострим є брак військової допомоги від Вашингтона

Україна поки не отримує нову військову допомогу від США. Це може негативно вплинути на військові спроможності Сил оборони, попри намагання європейських партнерів покрити нестачу.

OSINT-аналітик, військовий експерт Віталій Кононученко розповів 24 Каналу, що Україна робить все можливе, аби зменшити власну залежність від Сполучених Штатів Америки. Європейський Союз також намагається збільшувати підтримку для ЗСУ.

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Військова допомога для України

Віталій Кононученко зауважив, що попри намагання ЄС збільшувати масштаби військової допомоги Україні їх обсяги далекі від тих розмірів, які потрібні.

Наш (український – 24 Канал) ВПК працює на межі своїх можливостей, щоб забезпечувати усім, що виробляє, Сили оборони. Однак, на жаль, ні Європа, ні Україна не виготовляють певні технології, які є тільки у США,

– сказав він.

Військовий експерт пояснив, що Європейський Союз ніколи не зможе надати нам достатню кількість ракет для системи Patriot, адже їх виготовляють лише американці.

Важливо! Україна не розглядає отриману військову допомогу як борг, але розуміє, що майбутня підтримка з боку США матиме певні умови. Президент Володимир Зеленський зазначив, що нині країни працюють над формуванням партнерських відносин, а нову угоду щодо корисних копалин ретельно вивчатимуть фахівці. Водночас у квітні під час зустрічі у форматі "Рамштайн" очікується оголошення нових оборонних пакетів для України.

На жаль, Європа також не зможе забезпечити українські війська достатньою кількістю бронетехніки та розвідданими для ударів по росіянах.

Звісно, ми намагаємось ставати якомога більше суб'єктивними, попри допомогу США. Однак повної незалежності досягти не вдасться через те місце, яке американці займають у системі світової безпеки та озброєння,

– підкреслив Віталій Кононученко.

Він також додав, якщо у США захочуть, то зможуть не надати Україні доступ на використання навіть частини європейської техніки, у якій є американські компоненти.