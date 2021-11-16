Обов'язково буде, – Разумков підтвердив створення партії

Ексголова Верховної Ради та позафракційний нардеп Дмитро Разумков остаточно підтвердив, що створюватиме власну політсилу. Він вважає, що у партії будуть члени його міжфракційного об'єднання "Розумна політика".

Разумков розраховує, що в майбутній політсилі буде більшість саме з його об'єднання.

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Разумков обговорює партію на зустрічах

Ексголова парламенту відзначив, що не створюватиме разом із командою політичний проєкт. Їх, мовляв, в Україні вдосталь.

Ми не створюватимемо проєкт. Проєктів у нас вистачає, а от із партіями у нас (в Україні – 24 канал) проблема,

– наголосив Разумков.

Водночас він зазначив, що має намір зустрічатися із членами свого міжфракційного об'єднання доволі часто. Партія є командною роботою.

Ми вчора (15 листопада – 24 канал) зустрічалися. Обговорювали ті питання, які є на порядку денному. Новини обговорювали. Наприклад, те саме електронне голосування, що є прямою дорогою до узурпації влади. Через декілька років нам просто намалюють результати виборів. Дмитро Разумков Ексголова Верховної Ради України

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