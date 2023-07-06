Обов'язково буде відповідь, – Зеленський відреагував на атаку Львова і показав масштаб руйнувань
6 липня 2023, 07:24Читать новость на русском
Джерело:Володимир Зеленський
Вночі 6 липня російські загарбники вдарили ракетами по будинку у Львові. На це вже відреагував президент України Володимир Зеленський.
Зеленський висловив співчуття рідним загиблих. Водночас президент оприлюднив моторошні кадри наслідків ракетного удару.
Важливо Найбільша атака на цивільну інфраструктуру Львова за час війни, можуть бути ще жертви, – Садовий
Реакція Зеленського на обстріл Львова
Львів. Наслідки нічного удару російських терористів. На жаль, є поранені та загиблі. Мої співчуття рідним,
– наголосив український лідер.
Зеленський підкреслив, що обовʼязково буде відчутна відповідь російському ворогу.
Наслідки ракетного обстрілу Львова: дивіться відео
Ракетний удар по багатоповерхівці у Львові: що відомо
- У Львові внаслідок російського ракетного обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок. Зруйновано 3 та 4 поверхи у двох під’їздах.
- Наразі триває пошуково-рятувальна операція. Станом на 7:00 загинуло 4 людини, травмовано – 9. Співробітники ДСНС врятували 7 осіб, евакуювали – 64.
- Рятувальники продовжують розбирати завали. Також на місці працюють психологи. Розгорнуто мобільні поліцейські пункти, де приймають заяви від потерпілих та надають необхідну допомогу.
- Правоохоронці зазначили, що всі працюють без спочинку. Є інформація, що під завалами ще залишаються люди.
- Мер Андрій Садовий заявив, що це найбільша атака на цивільну інфраструктуру Львова від початку повномасштабного вторгнення. Кількість жертв може зрости. Зруйновано понад 50 помешкань, є руйнації в школі та в гуртожитку Львівської політехніки. Більше сотні будинків зазнали пошкоджень.