Обов'язково буде відповідь, – Зеленський відреагував на атаку Львова і показав масштаб руйнувань

Вночі 6 липня російські загарбники вдарили ракетами по будинку у Львові. На це вже відреагував президент України Володимир Зеленський.

Зеленський висловив співчуття рідним загиблих. Водночас президент оприлюднив моторошні кадри наслідків ракетного удару.

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Реакція Зеленського на обстріл Львова

Львів. Наслідки нічного удару російських терористів. На жаль, є поранені та загиблі. Мої співчуття рідним,

– наголосив український лідер.

Зеленський підкреслив, що обовʼязково буде відчутна відповідь російському ворогу.

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