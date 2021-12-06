Обрання канцлера розблоковане: у Німеччині остаточно схвалили нову коаліцію

"Зелені" доєднались до коаліції в Німеччині. Вони стали останніми з трьох партій та відкрили шлях для обрання лідера Соціал-демократичної партії Олафа Шольца новим канцлером.

Відповідне рішення "зелені" ухвалили у понеділок, 6 грудня. Дві інші партії зробили це на вихідних 4 – 5 грудня.

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"Зелені" доєднались до коаліції й тепер можна обрати канцлера Німеччини

За коаліційну угоду проголосували понад 86% делегатів з'їзду партії "Союз 90/Зелені",

– мовиться у повідомленні.

Проти проголосували 12%, утримались 2%. Попередньо відомо, що "зелені" менше підтримували коаліцію після того, як відомого партійного діяча Антона Хофрейтера не включили у претенденти на міністерські пости.

Однак саме це рішення "зелених" дозволяє обрати нового канцлера Німеччини. До речі, очільницею МЗС Німеччини стане Анналена Бербок, яка балотувалась на посаду канцлера Німеччини.

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