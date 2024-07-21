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24 Канал Новини України Трагедія на канатній дорозі у Києві: судитимуть п'ятьох причетних до загибелі юнака
22 липня, 12:55
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Трагедія на канатній дорозі у Києві: судитимуть п'ятьох причетних до загибелі юнака

Дарія Черниш
Основні тези
  • 21 липня 2024 року у Києві з канатної дороги впав 20-річний хлопець, що призвело до його загибелі; обвинувальний акт скеровано до суду щодо п'яти осіб.
  • Серед обвинувачених – директор атракціону, підприємець, проєктант, експерт техогляду, та колишній інженер з технічного нагляду, які визнані причетними до інциденту через помилки у документації та порушення правил.

У Києві 21 липня 2024 року з канатної дороги у Дніпро впав 20-річний хлопець та потонув. До суду скеровано обвинувальний акт щодо п’яти осіб.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на поліцію Києва та міську прокуратуру.

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Хто винен у загибелі юнака на канатній дорозі?

Йдеться про трагедію, що сталася в липні 2024 року на атракціоні через річку Дніпро. Унаслідок обриву троса під час спуску з вежі юнак упав у воду і загинув. Слідство довело причетність п'ятьох осіб до смертельного інциденту.

Серед обвинувачених:

  • Директор атракціону,
  • Підприємець, який його орендував,
  • Проєктант,
  • Експерт техогляду,
  • Колишній інженер з технічного нагляду КП "Плесо". 

Розслідування показало, що проєктант допустив серйозні помилки в документації. Зокрема, обрав канат, який не можна було використовувати для атракціонів.

За даними правоохоронців, експерт з технічного огляду не звернув уваги на невідповідності та надав дозвіл на використання.

 Колишній інженер втрутився в конструкцію під час обслуговування, змінивши елементи без належного аналізу навантаження. 

Директор не забезпечив належних умов, а орендар порушив правила експлуатації.

Розслідування трагедії у Києві / Фото Нацполіції та Київської міської прокуратури

Найбільше покарання, яке передбачене для фігурантів, позбавлення волі до 8 років.

До слова, 14 липня 8-річний хлопчик загинув на воді в Харкові. Він потонув під час купання, а його тіло знайшли лише наступного дня. 