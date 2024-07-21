Трагедія на канатній дорозі у Києві: судитимуть п'ятьох причетних до загибелі юнака

У Києві 21 липня 2024 року з канатної дороги у Дніпро впав 20-річний хлопець та потонув. До суду скеровано обвинувальний акт щодо п’яти осіб.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на поліцію Києва та міську прокуратуру.

Дивіться також Працівник прокуратури Молочний напідпитку збив жінку: що відомо про смертельну ДТП у Києві

Хто винен у загибелі юнака на канатній дорозі?

Йдеться про трагедію, що сталася в липні 2024 року на атракціоні через річку Дніпро. Унаслідок обриву троса під час спуску з вежі юнак упав у воду і загинув. Слідство довело причетність п'ятьох осіб до смертельного інциденту.

Серед обвинувачених:

Директор атракціону,

Підприємець, який його орендував,

Проєктант,

Експерт техогляду,

Колишній інженер з технічного нагляду КП "Плесо".

Розслідування показало, що проєктант допустив серйозні помилки в документації. Зокрема, обрав канат, який не можна було використовувати для атракціонів.

За даними правоохоронців, експерт з технічного огляду не звернув уваги на невідповідності та надав дозвіл на використання.

Колишній інженер втрутився в конструкцію під час обслуговування, змінивши елементи без належного аналізу навантаження.

Директор не забезпечив належних умов, а орендар порушив правила експлуатації.

Розслідування трагедії у Києві / Фото Нацполіції та Київської міської прокуратури

Найбільше покарання, яке передбачене для фігурантів, позбавлення волі до 8 років.

До слова, 14 липня 8-річний хлопчик загинув на воді в Харкові. Він потонув під час купання, а його тіло знайшли лише наступного дня.