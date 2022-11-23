Яка позиція України щодо московського патріархату: пояснення ЦСК
У вівторок, 22 листопада, СБУ, Нацгвардія і Нацполіція проводили обшуки у Києво-Печерській лаврі. Під час перевірки виявили проросійську літературу, яка використовується під час навчання у семінарії та приходських школах, у тому числі для пропаганди "русского мира".
Про позицію України щодо УПЦ Московського Патріархату пояснили у Центрі стратегічних комунікацій. Там зазначили, що Україна є релігійно та конфесійно толерантною державою, яка не втручається у справи релігійних організацій і громад – окрім випадків, пов’язаних з порушенням ними законодавства.
До теми Після звірств у Бучі та Маріуполі: у Києво-Печерській лаврі моляться за Росію
Києво-Печерська лавра стала осередком російської пропаганди
За інформацією ЦСК, окремі священнослужителі УПЦ МП обґрунтовано підозрюються у веденні діяльності на шкоду національній безпеці України. Слідчі дії у Києво-Печерській лаврі пов’язані з розслідуванням фактів використання обителі для ведення російської пропаганди, переховування там зброї та агентури.
Як зазначають у Центрі стратегічних комунікацій, законослухняним священнослужителям та парафіянам УПЦ МП в Україні нічого не загрожує.
Реальну загрозу парафіям та культовим спорудам УПЦ МП становлять російські військові формування, які відзначилися варварськими обстрілами церков, зокрема Святогірської лаври.
Згідно з повідомленням ЦСК, слідчі дії у Києво-Печерській лаврі – це внутрішня справа України, тому заяви Пєскова про "війну України з російською православною церквою" – це просто ще один приклад протиправного втручання Москви за рамки власної компетенції.
Скандал з Києво-Печерською лаврою: що відомо
- 22 листопада до Києво-Печерської лаври навідалися співробітники СБУ. На території лаври проводили контррозвідувальні заходи.
- У СБУ розповіли, що під час повномасштабного вторгнення зростають ризики вчинення ворогом терористичних актів, диверсій, захоплення заручників. Особливо це стосується місць великого скупчення людей.
- 13 листопада спалахнув скандал навколо Києво-Печерської лаври. Так, мережею розлетілося відео, на якому можна було побачити, що у храмі моляться як за країну-агресорку, так і за окупантів.
- Згодом у Києво-Печерській лаврі визнали, що пісню про "матушку-Русь" таки співали.
- Посіпака Путіна Пєсков вже встиг прокоментувати обшуки в Києво-Печерській лаврі в Україні. Він заявив, що "українська сторона давно воює з російською православною церквою".
- Під час обшуків СБУ понад 50 осіб пройшли опитування, зокрема з використанням поліграфа. Серед них були не лише громадяни України, а й іноземці, зокрема громадяни Росії, що перебували на території об’єктів.