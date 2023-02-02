Терпець увірвався, президент попереджав, – в ОПУ прокоментували "день обшуків"

Перше лютого 2023 року почалось із масових обшуків та звільнень українських посадовців. Проблема корупції навіть під час війни нікуди не поділась, а тому влада буде на це жорстко реагувати.

Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, те що роблять деякі посадовці – це вже не просто корупція, а мародерство.

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Корупція деморалізує суспільство

Михайло Подоляк зазначив, що, на жаль, явище корупції в Україні нікуди не поділось й перетворилось на мародерство, бо ті посадовці, які дозволяють собі красти, розуміють, що в країні війна, економіка сильно страждає, а деякі люди зовсім втратили все.

Тут є дуже "гарні" хлопці, які чудесно себе почувають, які можуть дозволити собі розпоряджатись сумами в мільярд гривень, два мільярди гривень. Це ті гроші, які ми збираємо, які бюджет віддає на конкретну роботу під назвою: "захистити право цієї держави існувати",

– сказав Михайло Подоляк.

Радник Голови Офісу Президента розповів, що позиція президента з приводу антикорупційних дій та алгоритму дуже чітка. Він розповів, що нинішня ситуація – це, по суті, мародерство, бо економіка країни дуже сильно страждає, а тому терпіти такого ставлення у владі намірів не мають.

Терпець урвався, це по-перше. Тому, що під час війни - це навіть вже не корупція, а давайте знову ж таки юридично коректно говорити – це мародерство. Тобто люди свідомі щодо того, що країна потерпає суттєво від війни, економіка просіла практично на половину, на 50%,

– зауважив Подоляк.

Радник Голови Офісу Президента також висловився з приводу політичної складової нинішніх обшуків та слідства. Він зазначив, що будуть політичні відставки.

Михайло Подоляк розповів, що 116 місце України в індексі глобальної корупції дуже деморалізує, а тому, потрібно "позбутись традиційних українських засобів заробляння". Мається на увазі близькість до того чи іншого міністра або адміністративного органу.

В очікуванні "посадок"

"Є політична складова, про яку президент минулого тижня якраз заявив. Тобто політичні відставки. Далі йде слідство й президент наголошував, що це слідство дуже швидке, тому що дані є. Після цього будуть вже конкретні підозри, обшуки, як це має бути процесуально, вони мають бути, а після цього будуть підозри", – сказав посадовець.

За словами Михайла Подоляка, в першу чергу це стосується Міністерства оборони та державних адміністрацій в регіонах.

Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком дивіться на ютубі 24 Каналу о 19:00

Також в Офісі Президента не оминули увагою так званий "великий бізнес", яким там вважають "корупційною архітектурою". Подоляк зазначив, що певні люди отримують надприбутки через те, що віддають 30% цих надприбутків за адміністративні рішення на свою користь, які суперечать інтересам держави.

"Будуть масові звільнення, а після масових звільнень, будуть масові розслідування, а після них будуть в будь-якому випадку – посадки. Тому не можна, прикриваючись війною, зробити вигляд, що у нас все чудово з точки зору внутрішньої координації і грошових потоків, і виконавчих рішень", – підсумував Подоляк.

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