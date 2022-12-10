СБУ "зачистить" цю систему, – військовий ЗСУ про обшуки в УПЦ МП

СБУ фактично щодня проводить обшуки на територіях храмів і монастирів УПЦ МП. Щоразу там знаходять "цікаві" речі, тож час зачистити цю ворожу агентурну систему остаточно.

Про це 24 каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов. Раніше повідомлялось про те, що СБУ проводить контррозвідувальні заходи у храмах УПЦ МП у Харкові.

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РПЦ не кине тему УПЦ МП

Сазонов зазначив, що РПК не залишить тему УПЦ МП, адже звідси вона мала доходи. У Росії православ'я вже не є основною релігією, а там уже більші позиції має іслам. А ось УПЦ МП – це не той випадок, коли РПЦ мусила фінансувати організацію. Це той випадок, коли організація фінансувала РПЦ.

Насправді, в закон я дуже не вірю. У нас був томос, а для тих, хто розбирається в релігії – це дуже важливий момент. УПЦ МП можна заборонити, але завтра вона працюватиме під іншою вивіскою,

– зауважив військовослужбовець ЗСУ.

Він додав, що народі, як звик ходити в цей храм неподалік дому, так і продовжує ходити, яка б там вивіска не була й чи в межах він закону, чи ні, з томосом, без томоса. Люди звикли туди ходити святити пасочки і слухати батюшку.

"Тому я довіряю СБУ, яка "зачистить" цю систему, що 30 років користувалась недоторканістю. Держава звикла з нею дружити, й вона себе відчуває вже настільки безкарною. СБУ вже місяць чи два проводять обшуки, затримують, знаходять російську літературу, документи, нагороди від міноборони Росії, незрозумілих росіян на території храмів і монастирів. А вони досі навіть не позбулись доказів", – наголосив політолог.

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УПЦ МП звикла бути під "дахом"

За його словами, представники УПЦ МП за 30 років звикли, що з ними нічого не може статись. Вони під "дахом" Москви, вони дружать з президентами, з обласними керівниками, начальниками, спецслужбами, прокуратурами, судами. Вони нині не можуть прийняти нову реальність.

Їм кажуть: "У вас обшуки, вас віддадуть під суд", а вони говорять: "Нас під суд віддати неможливо". Вони звикли, що під "дахом" влади завжди себе відмінно відчувають,

– підкреслив Сазонов.

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