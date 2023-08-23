По всій країні у військкоматах та ВЛК проводили нові масштабні обшуки: що відомо

ДБР та поліція проводять сотні обшуків у військкоматах та ВЛК по всій країні. Уже виявлені масштабні корупційні схеми та порушено кримінальні справи.

Минулого тижня президент Володимир Зеленський висловив невдоволення роботою ВЛК та ввів у дію рішення РНБО звільнити всіх обласних військкомів. Президент наголосив, що керувати системою мають люди, які точно знають, що таке війна та чому цинізм і хабарництво під час війни – це державна зрада. 24 Канал зібрав усе, що відомо про нові масштабні перевірки.

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Обшуки в Одесі та Рівному

22 серпня стало відомо, що в Одесі та Рівному проходять масштабні обшуки у ТЦК і СП, ВЛК та МСЕК, які стосуються роботи військово-лікарських комісій.

В Одесі про обшуки повідомляли у чотирьох районних територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. У Рівненській області обшуки відбуваються у всіх ВЛК та МСЕК (Медико-соціальна експертна комісія).

У ДБР підтвердили масштабні перевірки

У ДБР повідомили, що їхні слідчі "проводять низку процесуальних дій у Територіальних центрах комплектування та військово-лікарських комісіях у багатьох регіонах країни". Зокрема, у Вінницькій, Черкаській та Київських областях.

Сьогодні відбуваються обшуки у низці військово-лікарських комісіях Вінницької, Черкаської та Київської областей. Слідчі дії проходять у межах розслідування кримінального провадження за фактами незаконного збагачення військовослужбовців, які займають керівні посади в обласних та районних центрах комплектування та соціальної підтримки,

– йдеться у повідомленні.

За даними ДБР, у них є дані щодо 388 осіб, яких визнали непридатними до військової служби, проте у слідства є сумніви щодо цього.

Порушено кримінальні справи

У ході обшуків слідчі вилучають медичну документацію, яка може підтвердити факти ухвалення протиправних рішень про непридатність до військової служби, особові справи.

У ДБР зауважили, що кримінальні провадження порушені за низками статей.

Кримінальні справи відкриті за частиною 5 статті 426-1 Кримінального Кодексу України. Відповідальність передбачена за перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану.



У ході обшуків слідчі вилучають медичну документацію для перевірок / Фото ДБР

Правоохоронці також додали, що минулого тижня в Одеській та Миколаївській областях, а також Херсонському та Бериславському районних ТЦК та СП працівники ДБР вже провели 15 обшуків.

"У ході попередніх перевірок вже виявлено непоодинокі факти зловживань воєнкомів та безпідставного зняття з військового обліку офіцерів запасу на підставі фіктивних довідок ВЛК. Наразі за результатами перевірок трьом посадовим особам військкоматів повідомлено про підозри", – йдеться у повідомленні.

Понад 200 обшуків: корупційні схеми викрили у всіх областях

В Офісі генпрокурора заявили, що наразі по всій країні триває понад 200 обшуків, а масштабні корупційні схеми викрили фактично у всіх областях. За попередніми даними, до них причетні працівники військкоматів, а також – представники ВЛК та МСЕК.

За даними слідства, за неправомірну вигоду службовці допомагали громадянам оформлювати інвалідність або визнавати їх тимчасово непридатними до служби. Це дозволяло відтерміновувати чи уникнути призову на військову службу,

– мовиться у повідомленні.

Обшуки проводять одночасно у багатьох областях / Фото Офісу генпрокурора

За винагороду допомогали уникнути призову: що кажуть у поліції

У Нацполіції повідомили, що у межах відпрацювання виявлені масштабні корупційні схеми, до організації яких причетні службові особи даних установ у всіх регіонах країни. За всіма викритими фактами правоохоронці розпочали кримінальні провадження.

22 серпня оперативники, слідчі та прокурори проводять понад 200 одночасних обшуків у всіх регіонах країни. Слідчі дії тривають за місцем розташування МСЕК та ВЛК, у приміщеннях ТЦК та за місцем проживання причетних до "схем" осіб,

– повідомили правоохоронці.

Додають, що за певну винагороду фігуранти проваджень допомагали громадянам з оформленням групи інвалідності чи визнанням їх тимчасово непридатними до служби. Такі дії дозволяли відтермінувати чи взагалі уникнути призову на військову службу.

Які результати масових обшуків

У Нацполіції повідомили, що за результатами проведення слідчих дій за місцем розташування МСЕК та ВЛК, у приміщеннях ТЦК та за місцем проживання причетних до "схем" осіб поліцейські вилучили понад 10 000 особових медичних справ, журнали реєстрації осіб, які пройшли та проходять комісії тощо.

Усі вилучені матеріали будуть ретельно проаналізовані та перевірена законність їх одержання. Також діям службовців та цивільних осіб, які стали псевдохворими або отримали псевдоінвалідність, буде надана правова кваліфікація.