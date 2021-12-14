Обстановка довкола України залишається напруженою, – Залужний
Джерело:Міноборони
Обстановка біля України й досі напружена. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що це наслідок слабкої реакції міжнародної спільноти на цьогорічну квітневу ескалацію.
Залужний переконаний, якби тоді вжили більш дієвих заходів, не було б шантажу щодо застосування військової сили, а також енергетичної та "міграційної" кризи.
До речі Загроза вторгнення Росії є постійно, але ситуацію контролюють, – Данілов
За словами генерала, військова активність Кремля становить загрозу не лише для нашої держави, а й для інших європейських країн. Все тому, що метою російської гібридної агресії є підрив євроатлантичної та європейської безпеки. Тому відповідь агресору має бути консолідованою.
Україна готова до будь-якого розвитку ситуації
Залужний відзначив, що держава-агресор намагається також дестабілізувати ситуацію всередині України. Кремль хоче зробити так, щоб неможливо було реанімувати дипломатичні майданчики.
Ми як військові готові до будь-якого розвитку ситуації. Але має бути дипломатичний шлях, хоча Росія вживає надзусиль, щоб ці майданчики не працювали, змушуючи Україну вести прямі переговори з ОРДЛО,
– сказав Головнокомандувач.
Він зазначив, що це робиться для того, щоб з Росії зняли санкції, оскільки тоді її вже не вважатимуть стороною конфлікту. Однак Залужний резюмував, що Москва повинна відповісти за все, що відбувається.
Що відомо про загрозу вторгнення Росії
- Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Росія може напасти на Україну вже у січні – лютому 2022 року. Агресор концентрує свої сили біля наших кордонів.
- У ЄС та США рішуче заявили, що випадку посилення російської агресії, проти Кремля застосують серйозні економічні санкції.
- На тлі цих загроз президент США Джо Байден подзвонив кремлівському лідеру Володимиру Путіну.
- Міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що Росія продовжує стягувати війська навіть після розмови Путіна та Байдена. Наразі біля кордонів перебувають понад 100 тисяч військових.