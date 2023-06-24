Багато ракет навколо Києва та вибухи у низці міст України: все про атаку ворога 24 червня
Вночі 24 червня російські окупанти здійснили масований ракетний обстріл українських міст. Зокрема, вибухи лунали у Харкові, Дніпрі, Києві та Кропивницькому.
О 01:20 Повітряні сили попередили, що зафіксували пуски крилатих ракет Х-101/555 з акваторії Каспійського моря. Згодом у всіх областях України оголосили повітряну тривогу.
Цікаво По всій Україні знову оголосили повітряну тривогу: у небі є крилаті ракети
У Дніпрі лунали вибухи
Журналісти 24 Каналу повідомили, що у Дніпрі близько 2:43 пролунали вибухи. Згодом у Повітряних силах ЗСУ зазначили, що місцеві мешканці чули звуки роботи ППО – оборонці українського неба працювали по ворожих цілях.
Чергова серія вибухів пролунала в місті близько 3:17. Крім того, їх чули й в Кривому Розі. Це підтвердив голова МВА Олександр Вілкул.
О 4:24 міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що росіяни знову обстріляли приватний сектор в місті.
Жодної військової цілі. Декілька будинків зруйновано вщент. Величезна вирва після вибуху. Є постраждалі. Всі служби працюють. … Подробиці згодом від ВЦА,
– написав мер.
Росіяни атакували Харків
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов о 3:04 повідомив про черговий ворожий обстріл обласного центру.
Увага, жителі Харкова та області, окупанти завдають ударів. Перебувайте в укриттях,
– наголосив очільник ОВА.
Також інформацію про вибухи підтвердив міський голова Ігор Терехов. О 3:14 у Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що в напрямку Харківщини летять російські ракети Х-22. Через 10 хвилин у місті пролунали ще 3 вибухи.
Згодом Терехов повідомив, що по Слобідському району було щонайменше 3 прильоти.
"Попередньо – ракетами С-300. В одному випадку потрапляння у газову трубу. Є пожежа, на місці працюють підрозділи ДСНС. Наразі інформації про постраждалих немає", – написав міський голова.
Варто прочитати Нічна атака Росії на Україну: Генштаб уточнив кількість запущених та збитих ворожих цілей
У Києві уламки поцілили по багатоповерхівці
На Київщині після оголошення повітряної тривоги близько 3:10 почала працювати ППО.
Жителі Київщини! Ракетна атака. У регіоні вже працюють сили ППО. Дотримуйтеся інформаційної тиші. Закликаємо не знімати та не викладати в мережу роботу наших захисників,
– зазначили у Київській ОВА.
У Солом'янському районі чули вибух / Фото КМВА
Згодом мер Києва Віталій Кличко заявив, що у Солом'янському районі столиці пролунав вибух. Туди вирушили всі служби.
"Попередньо: в Солом'янському районі уламки ракети влучили в автомобільну стоянку", – мовиться у повідомленні.
Згодом Кличко уточнив, що також уламки ракети влучили в 16 поверх 24-поверхівки. Внаслідок ворожої атаки є двоє постраждалих.
У багатоповерхівці почалася пожежа / Фото КМВА
"Одній постраждалій медики надали допомогу на місці, ще одного – госпіталізували", – заявив мер.
Окрім того, у Київській ОВА додали, що внаслідок падіння уламків російської ракети є пошкодження автомобілів.
У КМВА зазначили, що внаслідок падіння уламків на 24-типоверхову будівлю, виникли руйнування та займання на 16, 17 та 18 поверхах.
Загиблих на цей час не виявлено, постраждалих – 7 осіб. Двох госпіталізовано, решті медична допомога надавалася на місці. Пошкоджено близько 40 автомобілів, які припарковані на стоянці. Дані оперативного зведення уточнюються,
– повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
Уламок ракети поцілив у будинок: відео
Зауважте Ми готуємося до цього, – у ГУР розповіли, що може стати ціллю ракетних атак Росії
У Кропивницькому теж лунали вибухи
О 3:24 вибухи пролунали й в Кропивницькому. Станом на 4:21 офіційного коментаря щодо цього не було, тому наразі невідомо, що це було – приліт чи робота ППО.
Варто зауважити, що окрім Києва, Дніпра, Харкова та Кропивницького, про вибухи повідомляли й в Кривому Розі, Миколаєві, Херсоні, а також у Полтавській, Вінницькій та Черкаській областях.Зверніть увагу! Росіяни вночі 23 червня також атакували Україну. Вони відправили 4 бомбардувальники Ту-95мс до пускових зон на Каспійському морі, які згодом випустили крилаті ракети Х-101/Х-555, що можуть змінювати курс. Тієї ночі окупанти спробували обстріляти аеродром у Хмельницькій області, однак ППО його захистила та знищила усі ракети.