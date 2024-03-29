Інформацію уточнуюємо, – речник Повітряних Сил про ворожі ракети, які могли залетіти в Молдову

Під час масованого російського обстрілу 29 березня з'явилась інформація, що частина ворожих ракет перетнула державний кордон Молдови. Речник Повітряних Сил Ілля Євлаш прокоментував ці повідомлення.

Наразі у Повітряних Сил немає інформації про те, що російські ракети залетіли на територію Молдови. Про це сказав речник Повітряних Сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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За нашими даними, такої інформації немає, але інформація зараз уточнюється. Так, дійсно, в той бік, в напрямку населеного пункту Ожеве, летіли ракети, але щодо перетину кордону інформації наразі у нас немає,

– пояснив Євлаш.

Російські дрони вже літали територією Молдови

Місяць тому, 26 лютого, під час атаки ударними БпЛА один з російських дронів пролетів територією Молдови кількадесят кілометрів. В Силах оборони Півдня тоді наголосили, що загарбники провокативно спрямували БпЛА за траєкторією з перетином українсько-молдовської ділянки кордону.

Під час атаки дрон пролетів над територією сусідньої держави і знов увійшов у повітряний простір України, де згодом був знищений Силами протиповітряної оборони України.

Водночас у Міністерстві оборони Молдови спростували інформацію про те, що БпЛА залетів з території Молдови.

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