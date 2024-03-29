Інформацію уточнуюємо, – речник Повітряних Сил про ворожі ракети, які могли залетіти в Молдову
Під час масованого російського обстрілу 29 березня з'явилась інформація, що частина ворожих ракет перетнула державний кордон Молдови. Речник Повітряних Сил Ілля Євлаш прокоментував ці повідомлення.
Наразі у Повітряних Сил немає інформації про те, що російські ракети залетіли на територію Молдови. Про це сказав речник Повітряних Сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
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За нашими даними, такої інформації немає, але інформація зараз уточнюється. Так, дійсно, в той бік, в напрямку населеного пункту Ожеве, летіли ракети, але щодо перетину кордону інформації наразі у нас немає,
– пояснив Євлаш.
Російські дрони вже літали територією Молдови
Місяць тому, 26 лютого, під час атаки ударними БпЛА один з російських дронів пролетів територією Молдови кількадесят кілометрів. В Силах оборони Півдня тоді наголосили, що загарбники провокативно спрямували БпЛА за траєкторією з перетином українсько-молдовської ділянки кордону.
Під час атаки дрон пролетів над територією сусідньої держави і знов увійшов у повітряний простір України, де згодом був знищений Силами протиповітряної оборони України.
Водночас у Міністерстві оборони Молдови спростували інформацію про те, що БпЛА залетів з території Молдови.
Росія вчергове атакувала Україну: що відомо про обстріл 29 березня
- Російські війська ще пізно ввечері 28 березня почали атакувати Україну. Спочатку ворог запустив дрони-камікадзе типу "Шахед", а згодом – атакував ракетами різних типів.
- Відомо, що ворог бив балістичними ракетами, які запускав з тимчасово окупованого Криму. Окрім того, під час масованої атаки окупанти запустили й аеробалістичні ракети типу "Кинджал". Їх ворог спрямував у напрямку Львівської області.
- Вибухи під час атаки лунали й в Івано-Франківській та Чернівецькій області. Зокрема у Чернівецькій області збили російські ракети – зафіксовано падіння уламків.
- В Укренерго додали, що під час нічної атаки було пошкоджено теплові та гідроелектростанції у західних та центральних областях. У ДТЕК також зауважили, що окупанти вдарили по 3 теплоелектростанціях – серйозно пошкоджено обладнання. Після того, як загроза минула, енергетики почали оперативно ліквідовувати наслідки нічного терору.