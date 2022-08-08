У мережі показали наслідки обстрілу ЗСУ Антонівського мосту

Українські військові тримають під вогневим контролем логістичні шляхи ворога на Херсонщині. ЗСУ вкотре вдарили по Антонівському мосту, який росіяни намагаються відремонтувати.

На Антонівському мосту великі діри

Інформація про новий удар по Антонівському мосту в Херсоні з'явилася ввечері 7 серпня, пише 24 канал. У мережі показали перші кадри "прильотів", внаслідок чого виникла пожежа.

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Зранку 8 серпня обстріл моста підтвердили в оперативному командуванні "Південь". Під удар українських військових знову потрапили мости через Дніпро – в Херсоні та Новій Каховці. Повідомлялося про досить "серйозні влучання".

Вдень на місці обстрілу Антонівського моста побували представники російських окупантів, які оцінили руйнування. Унаслідок обстрілу на Антонівському мосту великі діри. Окрім того, постраждала техніка, якою окупанти ремонтували міст.

Як виглядає Антонівський міст після обстрілу: відео

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський розповів, що окупанти оточили Антонівський міст з двох боків та не підпускають місцевих жителів.

Окупанти визнали, що на мості є пошкодження дорожнього полотна, але несучі елементи нібито не постраждали. Також загарбники бідкаються, що "поновлення руху доведеться відкласти".

Що відомо про обстріли Антонівського моста

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