Це щоденна реальність, – Зеленський відреагував на удар по будинку в Краматорську

Російські терористи вдарили по багатоповерхівці в Краматорську на Донеччині, через що чимало людей потрапили під завали. На ситуацію згодом відреагував Президент України Володимир Зеленський.

Відомо, що ця трагедія сталася близько 21:30, 1 лютого, та під завалами будинку опинились мирні громадяни. За словами глави держави, цей інцидент є черговим доказом того, що Україна межує з державою, що уособлює світове зло.

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Є загиблі та поранені

Як зазначив Зеленський, цей обстріл багатоповерхівки є не повторенням історії, а щоденною реальністю, з якою, на жаль, змушені стикатись українці через війну.

Житловий будинок, ракетний удар. Загинули та перебувають під завалами мирні люди. Це не повторення історії, це щоденна реальність життя нашої країни. Країни, яка територіально межує з абсолютним злом,

– констатував він.

Водночас він констатував, що наша держава мусить здолати російських загарбників, аби звести до нуля ймовірність повторення подібних трагедій.

Окрім того, Володимир Зеленський висловив щирі співчуття рідним і близьким загиблих та пообіцяв, що всіх винних обов'язково притягнуть до відповідальності – себто на помилування вони не заслуговують.

Станом на 00:00, 2 лютого відомо щонайменше про 2 загиблих і 8 поранених внаслідок цього обстрілу. Водночас на місці працюють усі необхідні служби, та відбувається тимчасове переселення людей. Медики надають допомогу пораненим, а рятувальники розбирають завали.



Що робити у разі завалу будинку / Картинка 24 Каналу

Удар по житловому будинку в Дніпрі

До цієї теми нагадаємо, що 14 лютого росіяни обстріляли Дніпро та влучили крилатою ракетою Х-22 у багатоповерхівку міста: