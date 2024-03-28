Трагедія на Харківщині: окупанти вбили 12-річного хлопчика

Увечері російські війська обстріляли населені пункти Харківської області. Ця атака забрала життя ще одного маленького українця.

27 березня загарбники вдарили по селищу на Харківщині. Прокуратура зафіксувала черговий воєнний злочин окупантів.

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Загибель підлітка

Ворожий обстріл почався близько 21:20. Під ударом опинилася Борова Ізюмського району.

Внаслідок атаки пошкоджена цивільна інфраструктура. Йдеться про житлові будинки та дитячий садок.

На жаль, загинув хлопчик 12 років.

Наразі не відомо, з чого саме окупанти здійснили удар по Боровій. У прокуратурі зазначили, що точний вид озброєння встановлюється.

Вчора росіяни завдали поранень ще чотирьом дітям на Харківщині. Вперше противник використав новий тип бомб у цьому регіоні.

Так, модернізовані авіабомби окупанти скинули на Харків, на Шевченківський район міста.

Ворог ударив по житловій забудові. Низка багатоповерхівок та адміністративних будівель, зокрема школа та дитсадок, зазнали руйнувань. Постраждало 19 людей. Серед них – діти 13, 9, 2 років і 3-місячне немовля.

Як повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, поранених, які б перебували у важкому стані, на щастя, немає.

Водночас ця атака забрала життя одного містянина. Ним виявився 59-річний чоловік.