Окупанти вдарили авіабомбами по підприємству на Чернігівщині

Російська авіація вдарила по підприємству на прикордонні Чернігівщини. Внаслідок атаки є поранені.

В оперативному командуванні "Північ" оприлюднили фото наслідків російського авіаудару по Семенівському району на Чернігівщині. На місці події наразі працюють правоохоронці та ДСНС.

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Окупанти вдарили по Чернігівщині

Близько 16:00 14 квітня росіяни завдали удару керованими авіабомбами по промисловому підприємству в Семенівському районі.

Внаслідок удару є руйнування будівель. Попередньо, один працівник підприємства поранений. На місці події працюють групи Національної поліції та рятувальники ДСНС. Інформація уточнюється,

– мовиться у повідомленні.

Дивіться фото з місця події / Фото ОК "Північ"

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Чи очікувати атаки на Пасху

Радник голови офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що любить кожного українця, й закликав усіх максимально берегти себе до кінця війни. Адже Росія – це країна абсолютних нікчем, які можуть використати навіть залишки зброї, аби спотворити велике свято.

Маємо просто дбати про свою безпеку. Просто превентивно дбати. Це не означає, що вони точно щось будуть робити, і це не означає, що вони не будуть нічого робити. Тобто, якусь спробу вони зроблять однозначно, бо в нас же свято,

– зауважив радник голови Офісу Президента України.

Він підкреслив, що Росія – настільки ница країна, що хоч і не може нічого зробити, хоче бодай трохи нагадати про себе. Це необхідно розуміти, берегти себе й відповідально та превентивно ставитись до своєї безпеки саме у святкові дні.