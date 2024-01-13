Назавжди зімкнув очі біля господарського будинку: у Чернігові під час обстрілу загинув собака
Джерело:Поліція Чернігівської області
Під час атаки України 13 січня, на жаль, є влучання у Чернігові. Відомо, що внаслідок обстрілу загинув собака.
Поліція документує наслідки ворожої атаки на житлові будинки у Чернігові. На щастя, серед людей постраждалих немає. Однак загинув собака.
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У Чернігові під час обстрілу помер собака
Уламками ворожої ракети завдали руйнувань у секторі приватної житлової забудови Чернігова.
У поліції повідомили, що внаслідок влучання уламків ворожої ракети пошкоджень зазнали кілька приватних будинків та нежитлових споруд. Одна з будівель зруйнована.
У дворі, найближчому до епіцентру події, від вибуху загинув собака господарів,
– повідомили в поліції.
Господарі вціліли. Серед людей постраждалих немає.
Окупанти вбили собаку / Фото Нацполіція
Детальніше про наслідки обстрілу Чернігова
Виконувач обов‘язків Чернігівського міського голови Олександр Ломако повідомив, що після попереднього обстеження наслідків атаки росіян – пошкоджено 15 будинків приватного сектору і багатоквартирний будинок.
У багатоповерховому будинку пошкоджено 14 квартир, переважно у них несуттєво побило балконні рами.
Також пошкоджено 3 магазини – один з них був зруйнований внаслідок бойових дій у 2022 році, однак відбудовувався і мав скоро запрацювати.
Обстріл України 13 січня: головне
- Вночі та зранку 13 січня окупанти використали 40 засобів повітряного нападу: 7 зенітних керованих ракет С-300/С-400, 3 ударні БпЛА "Шахед", 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", до 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 6 крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3, 2 керовані авіаційні ракети Х-31П та 4 керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34.
- Сили ППО збили 7 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55 і ще 1 керовану авіаційну ракету Х-59. Ще понад 20 ракет, які не потрапили в статистику збитих, не досягли своїх цілей.
- Відомо, що окрім Чернігова, були влучання у Дніпрі. Крім цього, у Кременчуцькому районі Полтавської області ракета впала на подвір'ї приватного будинку.