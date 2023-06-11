Поки росіяни стріляли у спину: поліція показала кадри евакуації людей з лівобережжя Херсонщини

Через те, що росіяни залишили людей на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини сам на сам з проблемою підтоплення після підриву Каховської ГЕС, людям довелося шукати інший шлях для порятунку. Понад 20 десятків людей вирішили евакуюватися на правобережжя.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що 21 людина вирішила врятуватися з водяної пастки на окупованій території. В основному це маломобільні громадяни та люди похилого віку.

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Як евакуйовувалися люди

Ігор Клименко розповів, що евакуація людей з лівобережжя – це великий ризик, однак правоохоронці та рятувальники не могли залишити людей, які вирішили врятуватися з водяної пастки на окупованій території.

Унаслідок обстрілу є загиблі та постраждалі. Глава МВС пообіцяв ворогу відплату за такий цинічний злочин.

Евакуація людей з лівобережжя Херсонщини / Фото Національної поліції

Росіяни обстріляли човен з цивільними, які евакуйовувалися