Поки росіяни стріляли у спину: поліція показала кадри евакуації людей з лівобережжя Херсонщини
Джерело:Національна поліція
Через те, що росіяни залишили людей на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини сам на сам з проблемою підтоплення після підриву Каховської ГЕС, людям довелося шукати інший шлях для порятунку. Понад 20 десятків людей вирішили евакуюватися на правобережжя.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що 21 людина вирішила врятуватися з водяної пастки на окупованій території. В основному це маломобільні громадяни та люди похилого віку.
Зверніть увагу Цинічний обстріл човна з евакуйованими: загинули 3 людей, 9 – постраждали
Як евакуйовувалися люди
Ігор Клименко розповів, що евакуація людей з лівобережжя – це великий ризик, однак правоохоронці та рятувальники не могли залишити людей, які вирішили врятуватися з водяної пастки на окупованій території.
Унаслідок обстрілу є загиблі та постраждалі. Глава МВС пообіцяв ворогу відплату за такий цинічний злочин.
Евакуація людей з лівобережжя Херсонщини / Фото Національної поліції
Росіяни обстріляли човен з цивільними, які евакуйовувалися
- Після того, як Росія підірвала Каховську ГЕС, населені пункти Херсонської області по обидва боки Дніпра підтопило, вода подекуди піднімалася на кілька метрів. Поки на підконтрольній Україні території рятувальники, волонтери і правоохоронці евакуйовують людей під російськими обстрілами, росіяни не лише відкривають вогонь, але й не проводять ніяких евакуаційних заходів. Ба більше, Росія відмовила місії ООН у доступі на окуповану територію Херсонщини для евакуації людей.
- Увечері 11 червня голова Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що російські терористи обстріляли човен з цивільними, які намагалися евакуюватися з затопленого тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини на підконтрольну Україні територію.
- Згодом голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що унаслідок трагедії загинули 3 людей. Серед них 74-річний чоловік, який своїм тілом закрив жінку – росіяни розстріляли його у спину.
- В Офісі генпрокурора повідомили, що унаслідок російського обстрілу 23 людей зазнали поранень. Херсонська прокуратура порушила кримінальну справу за статтями про порушення законів і звичаїв війни та умисне вбивство.