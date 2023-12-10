Росія обстріляла Дніпропетровську область: є пошкодження підприємства

У район Кривого Рогу Дніпропетровській області 9 грудня росіяни запустили ракету, Цю повітряну ціль окупантів успішно збила українська протиповітряна оборона.

Водночас уламки збитої ракети впали на територію місцевого підприємства. Там після російської атаки є пошкодження.

Цікаво Росіяни використовують ракети-приманки для виснаження української ППО, але не надто вдало, – ISW

Уламки російської ракети пошкодили підприємство

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак уточнив інформацію щодо збитої російської ракети над Криворізьким районом. Він наголосив, що, окрім підприємства, уламки російської повітряної цілі зачепили й дві вантажівки, які перебували поруч із підприємством.

Люди не постраждали,

– сказав Лисак.

Водночас глава Дніпропетровської ОВА нагадав, що наслідки бойової роботи наших захисників неба також можуть нести небезпеку. Тому він закликав вірити в ППО, але не нехтувати укриттям, а також берегти себе і своїх близьких.

Росія обстріляла ракетами кілька областей України