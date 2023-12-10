Росія обстріляла Дніпропетровську область: є пошкодження підприємства
Джерело:Сергій Лисак
У район Кривого Рогу Дніпропетровській області 9 грудня росіяни запустили ракету, Цю повітряну ціль окупантів успішно збила українська протиповітряна оборона.
Водночас уламки збитої ракети впали на територію місцевого підприємства. Там після російської атаки є пошкодження.
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Уламки російської ракети пошкодили підприємство
Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак уточнив інформацію щодо збитої російської ракети над Криворізьким районом. Він наголосив, що, окрім підприємства, уламки російської повітряної цілі зачепили й дві вантажівки, які перебували поруч із підприємством.
Люди не постраждали,
– сказав Лисак.
Водночас глава Дніпропетровської ОВА нагадав, що наслідки бойової роботи наших захисників неба також можуть нести небезпеку. Тому він закликав вірити в ППО, але не нехтувати укриттям, а також берегти себе і своїх близьких.
Росія обстріляла ракетами кілька областей України
- Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що ввечері 9 грудня в Кривому Розі було гучно. Там сили протиповітряної оборони збили російську ракету над небом у районі міста.
- До цього 8 грудня росіяни атакували ракетами Миколаїв. В ОВА наголосили, що внаслідок обстрілу жителі міста не постраждали, а пошкоджень у самому Миколаєві – немає.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат уточнив, що Миколаїв Росія обстріляла ракетою типу Х-59, яку запустила з борту тактичної авіації. Це дозвукова ракета – нашій системі ППО не у всіх випадках вдається її збивати.
- Раніше Росія обстріляла Україну ракетами Х-101 і Х-555, які запустила зі стратегічних бомбардувальників Ту-95. Протиповітряна оборона збила 14 із 20 ракет, якими окупанти намагалися обстріляти нашу державу.
- Варто зазначити, що це перша подібна атака за 79 днів. Військовий аналітик Олексій Гетьман наголосив, що подібні атаки не будуть відбуватися регулярно, адже ракет у росіян лишилося не так багато, хоча вони й економили їх.