Рогозіну в Москві зроблять операцію: під час обстрілу отримав контузію та поранив лопатку

Нещодавно окупанти обстріляли тимчасово окупований Донецьк, звинувативши у цьому ЗСУ. Під удар потрапив ресторан "Шеш-Беш", у якому святкував свій день народження ексглава "Роскосмосу".

Як повідомляють російські ЗМІ, Рогозіна вже перевезли до Москви. Там йому зроблять операцію, яку лікарі так званої "ДНР" зробити не спромоглись, пише 24 канал.

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Які поранення виявили в Рогозіна

Як зазначають, ексглава "Роскосмосу" отримав контузію та осколкове поранення вище за праву лопатку. За кілька днів йому зроблять операцію у Москві.

Його помічник каже, що у Рогозіна виявили проникаюче поранення. Металевий уламок розміром 8 на 6 міліметрів увійшов вище за праву лопатку неподалік хребта.

До слова, помічник також повідомив, що "жодних інших поранень у Рогозіна немає", не прокоментувавши інформацію про сідничне поранення скандального окупанта.

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