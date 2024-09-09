Росія атакувала енергетичні об'єкти відразу у семи областях: в Міненерго розповіли про наслідки

Минулої доби окупанти обстріляли енергетичні об'єкти відразу у семи областях. Це не минулося без деяких наслідків, оскільки подекуди були знеструмлення.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України. Зауважимо, що сьогодні енергетики не прогнозують заходи обмеження споживання електроенергії.

Дивіться також Спека "вбиває" енергетику: як глобальне потепління може нашкодити Україні

Ворог б'є по енергетичних об'єктах

Лише за минулу добу ворог атакував енергетичні обʼєкти у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. Внаслідок цього у Дніпропетровській та Харківській областях були знеструмлення підстанцій та споживачів. Станом на ранок живлення частково відновлено.

У Донецькій області під час обстрілу знеструмлювалось кілька підстанцій, а також шахта. На момент інциденту у шахті залишались 74 працівники, усіх виведено на поверхню,

– йдеться у повідомленні відомства.

Водночас у Чернігівській області внаслідок обстрілу відключились повітряні лінії, знеструмлювались 3,1 тисячі абонентів у 3 населених пунктах.

До слова, нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що російські загарбники готують нові масовані атаки по українській енергосистемі. Окупанти вкотре планують бити по енергооб'єктах ракетами й дронами.

Також глава уряду зауважив, що ми вже втратили 9 гігаватів.