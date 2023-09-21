Росіяни атакували готель у Черкасах: кількість постраждалих зросла
Росіяни 21 вересня обстріляли Україну крилатими ракетами. Внаслідок падіння уламків збитої російської ракети є пошкодження готелю у Черкасах, де в той момент перебували люди.
Зрештою стало відомо про постраждалих серед цивільних громадян. Варто зазначити, що кількість людей, що отримали поранення в готелі у Черкасах, може збільшитися, адже людей ще продовжують евакуювати та рятувати з-під завалів.
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Що відомо про постраждалих у готелі в ЧеркасахУ міністерстві внутрішніх справ зазначили, що станом на 08:40 кількість травмованих унаслідок російського удару зросла до 10 осіб. Там наголосили, що рятувальна операція ще триває. За даними Офісу генпрокурора, двоє постраждалих госпіталізовані до медичного закладу у тяжкому стані.
Кореспонденти Суспільного повідомили, що станом на 8:39 кількість постраждалих зросла до 9 осіб. Зокрема, мовиться також про перехожих, які перебували поруч на момент влучання.
Раніше журналісти з місця подій казали, що внаслідок ракетного удару по готелю в Черкасах 8 людей отримали поранення різного ступеню.
До цього очільник МВС Ігор Клименко розповів, що відомо про 7 поранених. Крім того, 10 людей евакуювали, а з-під завалів врятували одну людину.
О 7:02 було відомо про 5 поранених внаслідок обстрілу готелю у Черкасах. Там також працювали служби, щоб урятувати людей від небезпеки.
Наслідки падіння уламків ракет на готель у Черкасах / Фото Ігоря Табурця
Як відбувалася ракетна атака на Черкаси
- Під час масованої ракетної атаки України 21 вересня російські загарбники також атакували й Черкаську область. В ОВА повідомляли про роботу української ППО, а деталі пообіцяли розповісти згодом.
- Зрештою стало відомо, що уламки ракет окупантів влучили в об'єкт цивільної інфраструктури в Черкасах. Внаслідок цього у місті є постраждалі.
- Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко наголосив, що там наразі триває рятувальна операція. Зокрема, працівники ДСНС витягують людей з-під завалів та евакуюють з готелю.
- До того ж у мережі з'явилося щемливе відео того, як рятувальники витягли чоловіка з-під завалів. Водночас вони також продовжують пошук людей у місці влучання уламків ракети росіян.